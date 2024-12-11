Это имбирное новогоднее печенье назвали "идеальным" в TikTok. Фудблогер раскрыла 4 секретные специи для аромата

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Опубликовано: 11.12.2024 11:34 , Обновлено: 11.12.2024

Новый год — это не только повод вспомнить рецепты любимых салатов и закупиться мандаринами, но и приготовить ароматное имбирное печенье. Такое простое угощение всё чаще можно встретить на рождественско-новогодних праздниках, однако мало кто задумывается о том, что его вполне можно приготовить самостоятельно. Вам понадобится всего несколько ингредиентов и 4 ароматные специи. Рецептом такого домашнего имбирного печенья поделилась фудблогер в TikTok. Он собрал почти 200 тысяч просмотров, и некоторые комментаторы назвали его "идеальным".

Традиция печь рождественское печенье пришла из Европы, однако, где конкретно и когда она зародилась, никто не знает. Как бы то ни было, вкусное имбирное печенье и пряники теперь всё чаще можно увидеть на новогодних ярмарках.

Такой десерт обычно исполняется в виде символичных для праздника фигурок: варежек, снежинок, звёздочек, снеговиков и т.д. Это лакомство — отличный способ создать праздничное настроение в преддверии Рождества и Нового года, и эффект будет значительно сильнее, если приготовить его самостоятельно. Пугаться здесь не стоит: рецепт имбирного печенья прост и по силам кондитеру любого уровня.

К процессу готовки и вырезанию печенья можно привлечь детей. Ароматы печенья и его вкус непременно наполнят дом уютом и чувством праздника.

Рецептом печенья поделилась пользовательница с ником labgame, которая ведёт блог, посвящённый Рождеству и созданию праздничной атмосферы в духе этого праздника.

Для его реализации потребуется немного ингредиентов и 4 ароматные специи, которые делают такое печенье особенным.

Ингридиенты:

100 гр. сливочного масла,

150 гр. мёда,

400 гр. мука,

80 гр. сахара,

1 яйцо,

1 ч.л. соды,

1 ч.л. имбиря,

1 ч.л. корицы,

1 ч.л. кардамона,

1/2 ч.л. мускатного ореха.

Приготовление:

В сотейнике смешайте сливочное масло, сахар и специи: кардамон, корицу, мускатный орех, имбирь. Поставьте сотейник на огонь и, постоянно помешивая, доведите смесь до закипания. Добавьте соду и снимите сотейник с огня. Добавьте в смесь яйцо и просеянную муку. Размешайте и замесите эластичное и мягкое тесто. Сформируйте из него шар и отправьте в холодильник на час. Достаньте тесто из холодильника, раскатайте в пласт и вырежьте формочками печенье. Выпекайте печенье в духовке при 190 градусах в течение 10 минут. Имбирное печенье готово!

Такое лакомство можно подавать к любимыми горячими напиткам и не только. Оно прекрасно сочетается с молоком.

Пользователи соцсети оценили рецепт и многие комментаторы уже успели его опробовать.

“Я так долго искала идеальный рецепт”, - написала одна из пользовательниц.

“Вау, не видела такой вариант готовки имбирного печенья, надо попробовать”, - прокомментпровала другая.

“Я бы еще украсила их разноцветной глазурью”, - предложил ещё одна пользовательница.

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