Как легко сделать ёлочку-канапе на новогодний стол? Нашли 3 варианта для основы и больше 10 продуктов для красивой подачи

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Опубликовано: 07.12.2024 07:00 , Обновлено: 09.12.2024

Новогоднее канапе точно перестнет быть чем-то незамеченным на новогоднем столе, если подать его особенным образом. Так, в TikTok завирусилась подача этого вида закуски в виде съедобной ёлочки. Рассказываем, какую основу выбрать для такой закуски и что на неё поместить, чтобы было эффектно и вкусно.

Прелесть подачи канапе в виде новогодней ёлочки не только в символизме, но и в том, что таким образом можно разместить на столе немалое количество самой разнообразной закуски. Так, вы можете создать как фруктовую сладкую ёлочку, так и сырно-мясную и другие варианты. Такое канапе порадует взрослых и покорит детей.

Из чего сделать основу для ёлочки?

Первый вопрос, который задает себе человек, решившийся на осуществление такой идеи, это: из чего сделать основу? Здесь существует как минимум три варианта. Основа для ёлочки-канапе может быть сделана как из съедобных продуктов, так и из несъедобных. Самый простой вариант — приобрести пенопластовый конус для поделок в канцелярском магазине.

В этом случае у вас сразу же будет нужная “ёлочная” форма, в которую можно будет удобно втыкать различные закуски. Достаточно обернуть его пищевой пленкой, чтобы избежать контакта пенопласта с пищей.

Однако есть и другие, более бюджетные и простые варианты реализации этой задумки. Например, вы можете сделать конус из плотной бумаги или не очень толстого картона, даже воспользовавшись листом старых обоев. Вырежьте заготовку нужного размера и сверните её в конус. Чтобы она не переворачивалась и держала форму, можно нашпиговать конус мятой газетой, а низ заделать вырезанным кружком, приклеенным к основе скотчем или термоклеем. Заготовку для ёлочки оберните пищевой пленкой.

Преимущество этого способа в том, что вы можете сделать ёлочку как раз нужного вам размера и формы.

Есть вариант, когда основу можно создать из пищевых продуктов, например, используя большое яблоко и длинную морковь. Срежьте у яблока основание и верхушку, чтобы фрукт устойчиво стоял, и вставьте морковь сверху на зубочистке. Основа готова, остаётся лишь втыкать закуску зубочистками. Недостатком такого способа является не очень эстетичный вид, который открывается, когда гости начинают брать закуску.

Какую закуску разместить на ёлочке?

В этом вопросе стоит ориентироваться на свой вкус и фантазию. Хорошо на ёлочке смотрятся закуски округлой формы и не только. Здесь можно рассмотреть такие варианты, как помидоры черри, маслины и оливки, шарики сыра моцарелла , перепелиные яйца, креветки, корнишоны и т.д.

Ветчину, колбасу и пастрому можно тонко нарезать и, свернув в “цветочек”, также разместить на ёлочке. Кубики из любого другого сыра также хорошо будут смотреться на ёлочке. А если воспользоваться формочками для вырезки овощей (если такие формочки имеются), то подача станет ещё красивее.

Образовавшиеся пустоты можно скрыть листочками зелени. Закуску можно прикрепить обычными зубочистками, либо приобрести шпажки с разноцветными наконечниками. Так ёлочка будет выглядеть ещё интереснее. На верхушку можно водрузить звёздочку, вырезанную из сыра.

Подать ёлочку-канапе можно и из фруктов и ягод. Это будет отличный вариант для десерта. Для этого варианта отлично подойдут виноград, свежие ягоды голубики и другие фрукты, которые можно нарезать кубиками. Также можно нанизать маршмеллоу, мармелад и сыр , сделав закуску ещё слаще. Как вариант - сделать микс из разных закусок. Пусть вас не ограничивает ваша фантазия!

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