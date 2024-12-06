Куда и за сколько белорусы могут отправиться на зимние праздники в 2025 году? Есть варианты даже без шенгена

Опубликовано: 06.12.2024 07:52 , Обновлено: 06.12.2024

Не за горами Рождество и Новый год, но далеко не все уже решили, где его встретят. Вопреки сложившимся традициям, многие предпочитают устраивать себе в конце года маленький отпуск и встречать зимние праздники не в кругу семьи, а в путешествии, где-нибудь за границей. Посмотрели, куда белорусы могут отправиться отмечать Новый год и Рождество и во сколько обойдутся праздничные туры в этом году.

Искать путёвки и планировать путешествие меньше чем за месяц – не самая простая в реализации затея. Но если охота – пуще неволи, а в кармане – действующий “шенген”, ситуация не безнадёжна. Впрочем, чтобы встретить Рождество или Новый год за границей, порой и виза не нужна. Рассмотрели оба варианта и узнали, во сколько обойдётся белорусам праздничный тур по популярным визовым и безвизовым направлениям.

Сразу стоит оговориться, что независимо от того, хотите вы отправиться в праздничное путешествие в одну из европейских стран или желаете улететь подальше от снегов и поближе к морюшку, сегодня придётся как минимум повисеть на телефоне, как максимум – объездить не одно турагентство.

Праздничные туры принято бронировать заранее, поэтому вся надежда сейчас – на «горящие», отказные туры. Хорошая новость в том, что на них, как правило, туроператоры готовы предложить неплохую скидку, нередко снижая цену тура до себестоимости, чтобы не уйти в «минус» из-за сгоревшей брони.

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В гости к Деду Морозу: Лапландия vs Великий Устюг

Источник фото: wikiway.com

Раз уж речь идёт о новогодних и рождественских турах, наверняка, кому-то захочется почувствовать настоящую зиму, полюбоваться на снежные пейзажи и, хотя бы ненадолго, окунуться в детскую сказку. Для таких людей идеально подойдут туры под условным названием «В гости к Деду Морозу» (ну или его западному коллеге (брату?) Санта Клаусу).

Если у вас есть действующая шенгенская виза, в конце декабря вы можете отправиться из Минска в автобусное путешествие в Лапландию . В пути вас ждёт праздничный эстонский Таллин, путешествие на пароме в финскую столицу Хельсинки, где при хороших погодных условиях, можно будет даже полюбоваться на северное сияние, рождественские легенды Старой Риги и, конечно же, главный пункт назначения - деревня Санта Клауса за полярным кругом и Рованием. Именно этот город официально является родным городом Санта-Клауса.

Обойдётся такой рождественский [link href=“https://dl-navigator.by/tour/puteshestvie-v-laplandiyu/?srsltid=AfmBOorjwy1xqENijy6YU2H6W8MDao0p5yPS84enSk900akQcMdlsTId” target=“_blank” rel=“noopener”] тур [/link]минимум в 510 евро в эквиваленте, а если вы пожелаете побывать ещё и в тематическом подземном парке развлечений Санта Клауса, придётся доплатить ещё по 45 евро за взрослых и 38 евро - за детей.

Альтернативой тем, у кого действующей шенгенской визы нет, может стать путешествие к российскому Деду Морозу. На наше удивление, попасть на вотчину главного российского волшебника в Великом Устюге прямиком из Минска организованным туром не так-то просто.

Предположим, что такие туры не пользуются большой популярностью, поскольку нам удалось найти лишь несколько так называемых «авторских» туров, изначально с небольшим количеством мест, которые, разумеется, уже давно забронировали.

Поэтому в вотчину Деда Мороза в Великом Устюге придётся добираться самостоятельно – либо на личном авто, заказывая входные билеты [link href=“https://dom-dm.tn-cloud.ru/event/F361068B80BDF4B678BBB06F8CC734FDE2B6B8B8” target=“_blank” rel=“noopener”] онлайн [/link] (в эквиваленте порядка 90-100 рублей), либо на Зимнем экспрессе. Он отправляется туда из Москвы в предпраздничные и праздничные дни. Правда билеты на него прилагаются только к соответствующим турам. Цены на них сейчас [link href=“https://bolshayastrana.com/velikij-ustyug/rozhdestvenskaya-skazka-v-gostyah-u-deda-moroza-sbornyj-tur-v-velikij-ustyug-112486” target=“_blank” rel=“noopener”] стартуют [/link] от 25,5 тыс. российских рублей (почти 900 белорусских) .

Впрочем, Великий Устюг – далеко не единственная резиденция многочисленных «родственников» Деда Мороза. В одну из них – в российской Карелии – можно в канун Нового года [link href=“https://www.holiday.by/countries/Russia/tours/2177749-klassicheskij-novyj-god-v-karelii-2025-na-poezde#date-46231519” target=“_blank” rel=“noopener”] отправиться [/link] поездом из Минска всего за 1114 рублей (с учётом туруслуги). Правда, за посещение уникального природного парка «Рускеала», поездку на вотчину карельского Деда Мороза – Талви Укко, посещение аутентичной саамской деревни и прочие развлечения туристам придётся заплатить отдельно.

Рождество с Шенгеном

Наличие шенгенской визы открывает перед белорусами возможность побывать на традиционных для европейцев рождественских ярмарках и лично оценить «главные ёлки» стран-соседок, которые, как и всякая страна, ежегодно соревнуется в заочном конкурсе самых высоких/красивых/технологичных ёлок Европы.

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Так, если вы вдруг захотите встретить Новый год на Рыночной площади польского Кракова , уплетая традиционные колбаски и запивая их горячим глинтвейном, готовьте от 255 евро . Причём нужно учесть, что в эту стоимость пятидневного автобусного [link href=“https://tourstyle.by/offers/novyy-god-2025-v-krakove/” target=“_blank” rel=“noopener”] тура [/link] не включены дополнительные развлечения – за посещение крупнейшего в Польше термального комплекса или экскурсию по городу с дегустацией пива и закусок придётся доплатить дополнительно.

Не далеко по цене ушли автобусные [link href=“https://bigtrip.by/trip/chehiya-polsha-bez-nochnih-pereezdov-pomogaem-s-134617” target=“_blank” rel=“noopener”] туры [/link]в Чехию : чтобы насладиться достопримечательностями Праги, внесенными в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и посетить одну из знаменитых чешских пивоварен, придётся выложить минимум 295 евро за 5 дней.

Немецкие рождественские колбаски обойдутся чуть дороже – такой же пятидневный автобусный [link href=“https://tourstyle.by/offers/rozhdestvenskie-yarmarki-v-berline/” target=“_blank” rel=“noopener”] тур [/link] из Минска в Берлин стоит от 300 евро (при размещении в двухместном номере) до 410 евро (в одноместном номере).

А вот восьмидневный автобусный [link href=“https://www.ecotour.by/tours/novyy-god-v-zakopane/” target=“_blank” rel=“noopener”] тур [/link]с заездом на польский горнолыжный курорт в Закопане обойдётся ещё дороже – от 520 евро . Прокат горнолыжного снаряжения и пользование подъёмниками в эту сумму тоже не включён.

Примерно такой же ценник – порядка 530 евро - на недельный автобусный [link href=“https://www.ecotour.by/tours/severnaya-italiya/” target=“_blank” rel=“noopener”] тур [/link] в Северную Италию , куда ещё можно успеть взять билеты на первые числа 2025 года.

А вот чтобы встретить Новый год под вспышки фейерверков на площади Казино в Монако в этом году придётся раскошелиться как минимум на 640 евро , да ещё и сильно постараться, чтобы урвать последние билеты: несмотря на немалую цену, свободных мест на такие [link href=“https://tourstyle.by/offers/novyy-god-2025-v-monako/” target=“_blank” rel=“noopener”] туры [/link] уже практически не осталось. Аналогичная ситуация - с новогодними турами в Париж , цены на которые в этом году стартовали от 655 евро .

Куда улететь на Новый год без визы?

Если же действующего шенгена у вас нет, но душа всё равно требует новогодних приключений, придётся обратить свой взор на восток. И речь не только об упомянутой выше России – белорусам доступны и более необычные безвизовые направления.

Например, можно улететь на недельку в далёкий Китай . За [link href=“https://tourist.teztour.by/tours/4b0073ac364d54b3a15500d3ae28a327/hotel/324701/sessionKey/1457216f902db5bd10b0b908d699efc1/tourType/1/cityId/786/before/23.12.2024/after/23.12.2024/countryId/140009/minNights/7/maxNights/10/adults/2/flexdate/0/flexnight/0/hotelTypeId/-9006279/mealTypeId/-9006284/rAndBBetter/yes/isTableView/0/lview/cls/noTicketsTo/no/noTicketsFrom/no/hotelInStop/no/recommendedFlag/no/onlineConfirmFlag/no/tourMaxPrice/150000/categoryGreatThan/yes/currencyId/533067/dtype/period.ru.html” target=“_blank” rel=“noopener”] перелёт [/link] и проживание в четырёхзвёздном отеле с включёнными в стоимость завтраками на двоих придётся отдать от 2300 долларов за 7 ночей (перелет на регулярном рейсе, поэтому цена билетов может измениться на этапе бронирования тура).

Из других неожиданных для новогоднего тура безвизовых направлений, которые сегодня предлагают белорусские турагенты - Узбекистан по цене 3090 долларов на двоих за неделю, Армения – за 1650-1900 долларов на двоих на тот же срок.

Если вас не смущает перспектива встречать Новый год без снежных сугробов и в летнем платьице и сланцах, можно рассмотреть вариант [link href=“https://tourist.teztour.by/tours/18fceff7a84febfd379292313ee10db1/hotel/637029/sessionKey/e79a7514e04636505010933be1ac0086/tourType/1/cityId/786/before/23.12.2024/after/23.12.2024/countryId/7067149/minNights/7/maxNights/10/adults/2/flexdate/0/flexnight/0/hotelTypeId/-9006275/mealTypeId/-9006284/rAndBBetter/yes/isTableView/0/lview/cls/noTicketsTo/no/noTicketsFrom/no/hotelInStop/no/recommendedFlag/no/onlineConfirmFlag/no/tourMaxPrice/150000/categoryGreatThan/yes/currencyId/533067/dtype/period.ru.html” target=“_blank” rel=“noopener”] тура [/link] в ОАЭ . Цены на туры с вылетом из Минска в конце декабря сейчас начинаются от 1400 долларов . Это стоимость размещения в номере класса Standard трёхзвёздного отеля с включёнными завтраками за двоих на 7 ночей.

Ещё более приятными ценами может похвастаться Грузия , так что если вас не пугает политическая турбулентность, которая в настоящее время наблюдается в этой стране, можете присмотреться к тамошним [link href=“https://www.vtour.by/search/hotel/chveni-ezo/7fa948ae07793063470032ad93fa5da1” target=“_blank” rel=“noopener”] курортам [/link].

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Так, недельный отдых в Батуми в отеле, расположенном всего в 550 метрах от моря, обойдётся двум взрослым от 930 долларов , а в курортном Кобулети - от 1030 долларов .

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Кстати, ранее Telegraf.news сообщил, что ещё в конце октября стартовало бронирование авиатуров на горнолыжные курорты. Самым дешёвым направлением, предложенным столичной турфирмой «ВЛП», стал горнолыжный курорт в армянском Цахкадзоре — от 565 евро. В эту цену включена стоимость завтраков, а улететь можно прямо из Минска. Вторым по бюджету является российское направление — отдохнуть на горнолыжном курорте в Шерегеше, например, можно за 642 евро на человека.

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А вот автобусные туры в соседнюю Россию обойдутся едва ли не вдвое дешевле. Так, компания «Колесо путешествий» предложила туры на Эльбрус всего за 375 долларов, а на Домбай — всего от 345 долларов.