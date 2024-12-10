Для взрослых тоже. МТЗ показал свои новогодние подарки. Сколько стоит детский?

📷 Фото

Опубликовано: 10.12.2024 19:50 , Обновлено: 10.12.2024

Минский тракторный завод (МТЗ) показал свои фирменные подарки к Новому году. Причем как для детей, так и для взрослых. На предприятии назвали цены и рассказали, где можно купить подарки.

Так, детям предложили подарить набор сладостей в коробке с изображением новогодней игрушки в виде трактора. Судя по фото, это конфеты, шоколад, батончики, вафельные трубочки и другие лакомства от белорусских производителей: “Коммунарки”, “Спартака”, “Витьбы”, “Красного пищевика”.

Фото: МТЗ

Фото: МТЗ

Цена набора - 54,1 рубля. На МТЗ сообщили, что купить подарок можно в объектах общественного питания завода. В комментариях написали, что это три адреса в Минске: ул. Буденного, 11, ул. Долгобродская, 35, ул. Олега Кошевого, 1.

Фото: МТЗ

А взрослым [link href=“https://t.me/belarustractors_official/13924” target=“_blank” rel=“noopener”] предложили [/link] дарить “Торбачку трактарыста”. Это не новинка, о ее появлении стало известно еще в конце мая. Цена “торбачки” - около 80 рублей (стоимость зависит от веса отдельных продуктов). В состав набора может входить сыровяленая колбаса «Балканская», сало «Белорусское», рыбные консервы «Форель натуральная», консервы мясные кусковые «Говядина тушеная», булка «Заводская» и не только.

Фото: МТЗ

Колбаса, сало и не только. МТЗ анонсировал продажу «Торбочки тракториста». Где купить и сколько стоит?

Фото: МТЗ

“Собрать содержимое торбочки можно на свой вкус”, - добавили на МТЗ.

Фото: МТЗ

“Желтый чемоданчик” от “Коммунарки”

Ранее Telegraf.news писал, что минский блогер Кокобай в своем TikTok-аккаунте показал, что внутри новогоднего “желтого чемоданчика” от кондитерской фабрики “Коммунарка”. Весит такой подарок два кило, а стоит в магазине 143 рубля. Впрочем, можно найти этот же “чемоданчик” по цене в 79 рублей.

Минский блогер показал, что внутри «желтого чемоданчика» от «Коммунарки» за 143 рубля. Где купить за 79?