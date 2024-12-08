В Минске открылся первый ёлочный базар. Почём само дерево и за сколько доставят до дома?

🎥 Видео

Опубликовано: 08.12.2024 14:31 , Обновлено: 09.12.2024

В Минске 7 декабря начал работать первый ёлочный базар с живыми новогодними красавицами. Правда, первыми живые деревья белорусам предложили не лесхозы, а частная компания, которая продаёт ели из Дании. Узнали адрес, где уже сегодня можно подобрать себе новогоднее дерево, цены на датские пихты и ели, а также стоимость доставки.

Ёлочный базар открыла компания “Долина Растений” на своём складе, расположенном в центре Минска по адресу Змитрока Бядули 13, к.4.

На сегодняшний день в есть пока только пихта Норманда, но в скором времени ожидается завоз ели Абиес. В обоих случаях деревья выращены в датских питомниках и, как утверждают продавцы, отличаются своими “идеальными пропорциями” - равномерным конусом, ровным и чётким, независимо от высоты, а также более пушистой, чем у обычной ели, кроной и сочным и ярким цветом хвои.

Судя по информации, указанной на официальном сайте компании, цены на ели стартуют от 145 рублей, а на пихты - от 170 рублей.

Кстати, компания обещала бесплатную доставку и установку ёлок по Минску в пределах 10 км от МКАД (далее стоимость доставки рассчитывается следующим образом: 10 рублей + 1 рубль за каждый километр пути). За подъём на этаж также придётся доплатить - по 5 рублей за каждый этаж, считая со второго этажа. Доставку по Беларуси можно заказать у сторонней транспортной компании. Цена составит 70 рублей.

Как белорусам избежать «синдрома новогодней ёлки»? Обратите внимание на эти 10 «простудных» признаков

Белорусский блогер Павел Крамарь, известный под ником Мерзкий Кокобай, в день открытия прогулялся по ёлочному базару и показал актуальные предложения и цены.

Высота самой дешёвой пихты Норманда, которую он нашёл в наличии, составляла 125-150 см. При самовывозе её цена составит 225 рублей , при доставке курьером - 250 рублей. Цена на ёлку высотой 175-200 см составит 380 рублей (420 рублей курьером), а самая дорогая ёлка, которую показал блогер, стоит 1100 рублей .

Какую ёлку поставить на Новый год — живую или искусственную? Собрали все плюсы и минусы для тех, кто сомневается

Ранее Telegraf.news рассказал, что ёлочные базары, организованные белорусскими лесхозами, заработают в столице и регионах 16-17 декабря. По предварительной информации МАРТ, цены на живые новогодние красавицы будут варьироваться от 5 рублей за деревце высотой до 50 сантиметров до 23 рублей за трёхметровые деревья.

МАРТ озвучил «примерные цены» на живые ёлки в Беларуси