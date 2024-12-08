В МЧС призвали белорусов отказаться от популярной практики с новогодними гирляндами. Как предложили сделать ёлку «ярче, чем у соседа»?

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Опубликовано: 08.12.2024 13:05 , Обновлено: 08.12.2024

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси призвали белорусов "с умом" подходить к выбору электрической гирлянды, которой многие украшают новогоднюю ёлку, а также окна в своих домах и квартирах. В ведомстве дали свои рекомендации, как сделать ёлку "ярче, чем у соседа", и при этом соблюсти необходимые меры безопасности.

Так, в МЧС посоветовали никогда не оставлять электрическую гирлянду включенной без должного присмотра. А ведь у многих белорусов уже с начала декабря праздничные “огоньки” светятся на окнах едва ли не круглые сутки. Между тем, это грозит не только долее существенными счетами за электричество, но, по словам спасателей, и создаёт риск возникновения пожара.

“Причина проста – если случится резкий перепад напряжения, может произойти короткое замыкание и возгорание”, - объяснили в МЧС и призвали белорусов обязательно выключать гирлянды на ночь, а также, уходя из дома.

В ведомстве также дали практические рекомендации, на что следует обратить внимание при покупке новогодней гирлянды:

Упаковка: на ней в обязательном порядке должна быть прописана основная информация о гирлянде на русском языке – название, фирма-изготовитель, длина, допустимые параметры мощности и напряжения, а также назначение (то есть можно ли конкретно эту гирлянду использовать для украшения елки или, например, вывешивать на улице). Обязательное наличие сертификата соответствия товара.

Категорически запрещается , по словам специалистов, использовать гирлянды:

с поврежденными проводами,

без лампочек.

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Более того, как отметили в МЧС, на безопасность световой гирлянды влияет даже то, насколько устойчиво и прочно стоит ваша новогодняя ёлка. Так, если она недостаточно хорошо зафиксирована, она может накрениться и начать падать, в результате чего гирлянда натянется, что может спровоцировать замыкание проводов.

В МЧС также дали полезный совет тем, кто хочет, “чтобы ёлка была ярче, чем у соседа”. Как пояснили спасатели, для этого вовсе не нужно вешать на ёлку как можно больше гирлянд и одновременно включать их в сеть.

“Достаточно купить одну мощную, чтобы не спровоцировать перегрузку электрической сети, а в последующем пожар”, - посоветовали специалисты.

Между тем, обмотать вокруг ёлки провод со светящимися огоньками так, чтобы они не запутались в мишуре, не закрывали собой игрушки и горели красиво, как в любимых рождественских фильмах, не многим удаётся с первого раза. Ранее Telegraf.news рассказал о простом способе украсить ёлку “огоньками” без лишних мучений.

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