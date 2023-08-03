Украинская армия отказалась от американской тактики

Опубликовано: 03.08.2023 10:43 , Обновлено: 04.07.2024

После неудач в первые недели контрнаступления, ВСУ перестали использовать американские методы ведения боевых действий и вернулись к уже проверенной тактике. Об этом The New York Times рассказали официальные лица США и аналитики.

По данным издания, в администрации Джо Байдена рассчитывали, что девять бригад общей численностью около 36 000 человек, прошедшие обучение на Западе, покажут в бою превосходство американского способа ведения войны над российским.

Главное отличие американского подхода от того, что принят в армии РФ, заключается в отсутствии централизованной системы командования. Так, американские солдаты имеют право самостоятельно принимать решения на поле боя. Кроме того, отличается и общевойсковая тактика: атаки пехоты, танков и артиллерии согласуются с общим планом.

Власти двух российских регионов начали раздавать населению оружие

Но подготовленные на Западе бригады ВСУ, оказавшись в бою, увязли в минных полях под постоянным огнем российской артиллерии и авиации. По словам военных аналитиков, один отряд не смог воспользоваться преимуществами ночной атаки, так как постоянно откладывал ее и дотянул до рассвета, а другой отряд командирам вообще пришлось убрать с поля боя из-за крайне плохих показателей.

В Сети появилось видео попадания ракеты по многоэтажке в Кривом Роге

В итоге украинские командиры решили отказаться от американских способов ведения войны и сосредоточиться на проверенной тактике изматывания российских сил артиллерией и ракетами большой дальности. При этом, по мнению американских чиновников, эта тактика является менее эффективной и грозит Украине истощением боеприпасов.

Несмотря на это, ВСУ еще могут вернуться к американской тактике, считает Филип Бридлав, бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе. По его словам, это произойдет, когда украинская армия прорвет российскую линию обороны.

Контрнаступление ВСУ

Украина начала масштабное контрнаступление 4 июня, но уже через две недели ВСУ взяли оперативную паузу для пересмотра тактики, писала The Wall Street Journal. Тогда временное прекращение атак объяснялиь необходимостью решить проблему превосходства российских войск в воздухе.

При этом генерал Эстонии оценил контрнаступление ВСУ положительно. По его мнению, утверждение, что контрнаступление не имеет успеха – заблуждение. “Да, у российской армии было девять месяцев на подготовку, поэтому не стоит ожидать, что наступление ВСУ должно быть похоже на «легкую прогулку», но контрнаступление продвигается”, - сказал он.

«Очень хорошо продвигаются» — Генерал Эстонии оценил контрнаступление ВСУ

В конце июля Владимир Зеленский пообещал западным союзникам ускорить контрнаступление в ближайшее время. После этого ВСУ перешли к новому этапу наступательных операций, сосредоточив силы для главного удара на юго-востоке страны, писала The New York Times.

Украинские силы поставили цель продвинуться на юге через минные поля и другие укрепления в Токмак, а затем — в Мелитополь, что должно разделить оккупированную территорию и усложнить снабжение и координацию российских войск.

Окружение Зеленского подготовило план на случай его гибели — Politico

При этом эксперты Федерального правительства Германии считают, что РФ готова воевать с Украиной до 2026 года. При этом шансы того, что российские войска снова перейдут в наступление, они оценили как крайне маловероятные.

По словам экспертов Федерального правительства Германии, слова которых на условиях анонимности опубликовало немецкое издание Bild, России хватит боевых сил продолжать ведение военных действий еще 2-3 года. В случае необходимости, считают эксперты, Москва способна нарастить войско до 3 млн человек:

Новость Телеграф

«Москва ускоренно привыкает к полноценной войне» — У Зеленского рассказали, что будет дальше происходить в РФ

Зеленский предсказал смерть Путина. Когда?