Окружение Зеленского подготовило план на случай его гибели - Politico

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Опубликовано: 01.08.2023 14:16 , Обновлено: 04.07.2024

Окружение президента Украины подготовило план на случай гибели Владимира Зеленского. На Западе уверены, что у него не будет одного преемника, а Украиной будет руководить "коллективный Зеленский".

Формально, согласно Конституции Украины, когда президент не в состоянии выполнять свои обязанности, председатель Верховной Рады Украины берет на себя его обязанности. Однако спикер Руслан Стефанчук, член партии Зеленского “Слуга народа”, не имеет особенно высокого рейтинга доверия в опросах общественного мнения. Всего около 40%. Поэтому в окружении Зеленского, скорее всего, подготовили другой вариант управления страной на случай смерти главы государства.

Адриан Каратницкий, старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, считает, что в случае гибели президента Украиной будет руководить “коллективный Зеленский”: “Там сильная руководящая команда, и я думаю, что мы увидели бы коллективное правительство”.

Руководящий совет, скорее всего, будет состоять из Стефанчука в качестве номинального главы, а также Андрея Ермака, бывшего кинопродюсера и юриста, который возглавляет Офис президента, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова. Валерий Залужный останется высшим генералом страны, сообщило издание Politico.

Каратницкий сказал, что он надеялся бы увидеть некую роль телеведущего Сергея Притулы, который с начала войны руководит крупными благотворительными инициативами и имеет заоблачно высокий рейтинг общественного доверия.

По мнению эксперта, Украина достигла такого уровня солидарности и национального единства, что, если бы с Зеленским случилось что-то ужасное, это не было бы таким страшным событием для нации.

Он отметил, что Украина создала “хорошо организованную отточенную административную, военную и дипломатическую машину”. “Я не хочу сказать, что Зеленский вряд ли имеет к этому отношение, - добавил он. - Но я думаю, что единство страны - это незаменимая вещь”.

О существовании планов на случай гибели Зеленского ещё в 2022 году рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен: “У украинцев есть планы — о которых я не собираюсь говорить или вдаваться в какие-либо подробности - чтобы убедиться, что так или иначе существует то, что мы назвали бы преемственностью правительства”.

Ранее, когда Владимира Зеленского спросили, беспокоит ли его попытки России убить его, он ответил, что не может себе этого позволить. “Если бы я думал об этом постоянно, я бы просто замкнулся в себе, очень похоже сейчас на Путина, который не покидает своего бункера, - сказал украинский лидер в интервью CNN в прошлом месяце. - Конечно, мои телохранители должны подумать, как этого не допустить, и это их задача. Я не думаю об этом”.