В Сети появилось видео попадания ракеты по многоэтажке в Кривом Роге

🎥 Видео

Опубликовано: 01.08.2023 19:15 , Обновлено: 01.08.2023

Украинские тг-каналы опубликовали видео, на котором, как утверждается, показано попадание ракеты в жилой дом в Кривом Роге.

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Напомним, утром 31 июля российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. По данным украинского МВД, город был атакован двумя ракетами: одна попала в здание учебного заведения, другая — в жилую многоэтажку, разрушив секцию с четвертого по девятый этаж.

Новость Телеграф

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Местные власти заявили, что в результате удара погибли шесть человек, в том числе ребенок 2013 года рождения. 69 человек были ранены.

Ранее Телеграф писал, что Россия ударила дронами по центру Харькова – загорелась студенческая общага:

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А в центре Москвы снова взорвался беспилотник:

Беспилотник снова взорвался в Москва-Сити. В Минобороны РФ рассказали почему

Удары дронами по российской столице прокомментировали в офисе Зеленского:

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