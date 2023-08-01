«Москва ускоренно привыкает к полноценной войне» — У Зеленского рассказали, что будет дальше происходить в РФ

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Опубликовано: 01.08.2023 12:53 , Обновлено: 01.08.2023

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, 1 августа прокомментировал участившиеся атаки беспилотников на Москву.

По его словам, в столице и самой России будет происходить еще больше атак.

«Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию „авторов войны“, чтобы собрать с них все долги. Все, что будет дальше происходить в России, — объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше разрухи, больше гражданских конфликтов, больше войны», - написал Подоляк.

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Атаки Москвы дронами

В последние дни участились атаки Москвы беспилотниками. Так, в ночь с субботы на воскресенье (29-30 июля) в центре города в микрорайоне Москва-Сити прозвучал сильный взрыв: пострадали здания высоток и люди.

Беспилотники взорвались в центре Москвы. В Минобороны РФ рассказали почему

А буквально через пару дней, 1 августа, беспилотник снова взорвался в Москва-Сити. В минобороны РФ сообщили, что смогли “пресечь попытку атаки киевского режима” с помощью БПЛА. Однако как минимум один аппарат взорвался, врезавшись в ту же высотку в Москве-Сити, что и в прошлый раз.

Ещё «два украинских беспилотниква», по утверждениям Минобороны РФ, были «уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области».

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Беспилотник снова взорвался в Москва-Сити. В Минобороны РФ рассказали почему

До этого сообщалось и о других прилетах в российскую столицу, но, пожалуй, самый запоминающийся произошел 3 мая 2023 года, когда украинские беспилотники ударили по резиденции Путина в Кремле:

Украинские беспилотники ударили по резиденции Путина в Кремле — Пресс-служба