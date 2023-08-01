Зеленский предсказал смерть Путина. Когда?

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Опубликовано: 01.08.2023 10:48 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью бразильскому каналу GloboNews, говоря про сроки войны в Украине высказался и о смерти Владимира Путина.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли Украина повторить судьбу Сирии, где РФ вот уже почти 30 лет ведет «прокси-войну», Зеленский ответил: «Путин не проживет столько лет. В том темпе, в котором он воюет с нами, он не воевал в Сирии. <…> Он не выдержит. 30 лет его не будет, он умрет — это совершенно понятно. Но и 10 лет он не выдержит. Он не та уже фигура», - процитировал The Moscow Times президента Украины.

Также Зеленский рассказал, что на фронте против ВСУ брошена вся российская армия, но ее костяк, по его словам, уже уничтожен. Сейчас, считает украинский лидер, Москве нужна пауза, чтобы накопить ресурсы и получить политическую поддержку «хоть где-нибудь». Он пообещал, что Киев этого не допустит. «Украина будет действовать. <…> Мы не дадим им стать такими сильными, как они были в начале полномасштабной войны», — сказал Зеленский.

В декабре 2022 года президент Украины говорил, что война в Украине закончится, когда Путин умрет. На это Дмитрий Песков ответил, что в Киеве должны осознать, что «Россия и Путин есть и будут».

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Другие заявления о смерти Путина

В апреле 2023 года разведка США просчитала несколько сценариев войны в Украине, среди которых была и смерть Путина. Правда не сообщался анализ спецслужб относительно того, к каким последствиям это может привести.

В мае 2022 года сразу четыре британских таблоида Daily Star, The Sun, Mirror и Express сообщили о возможной смерти Путина. Якобы вместо настоящего президента на публичных мероприятиях россиянам могут показывать двойника, утверждали они.

В интернете давно существует предположение, что у Владимира Путина есть двойники, каждый из которых работает на мероприятиях определенного типа.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в России заметили доказательства двойников Путина:

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