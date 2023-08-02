Власти двух российских регионов начали раздавать населению оружие

Опубликовано: 02.08.2023 17:51 , Обновлено: 02.08.2023

Власти Курской области начали вручать оружие отрядам добровольной народной дружины и бойцам территориальной самообороны. Это второй российский регион, где вооружили тероборону: ранее автоматы начали раздавать в Белгородской области.

По словам Романа Старовойта, губернатора Курской области, в течение нескольких месяцев власти прорабатывали вопрос обеспечения отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Первое подразделение уже получило пистолеты и автоматы. Количество выданного оружия планируется увеличить до 300 единиц.

Старовойт подчеркнул, что для его безопасного хранения созданы все необходимые условия, а сформированные отряды оказывают «дополнительную помощь» военным, росгвардии, полиции и пограничникам.

В Белгородской области помимо автоматов участникам тероборонывыдалипротиводроновые ружья и автомобили УАЗ. Губернатор Вячеслав Гладков пояснил, что вопросы обеспечения оружием территориальной самообороны решаются «в соответствии с действующим законодательством». Он отметил, что ситуация на границе с Украиной остается «сложной».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, заверил, что вручение оружия осуществляется в соответствии с законодательством. «Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются», — объяснил он.

Отряды теробороны в Беларуси

Александр Лукашенко неоднократно высказывался о создании в Беларуси войск территориальной обороны. Так, летом 2022 года он поделился подробностями. По его словам, «никто не будет защищать свой дом, как ты сам». При этом отметил, что «бесконтрольной раздачи оружия, как это случилось в Украине, быть не должно».

«Все наши территориалы приписаны, организованы в полки, батальоны. Мы знаем фамилии, все их данные. И оружие для них заготовлено — на каждый район, каждый батальон», — цитирует его пресс-служба.

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Лукашенко сказал, что в Беларуси «на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей».

«Это не просто от балды сделано. Это все от земли. Пусть люди учатся владеть оружием, в этом нет ничего плохого. Как раз каждая семья сможет свой дом, поселок, деревню защитить. Это исходит из опыта российско-украинского конфликта и от земли», — заявил Лукашенко.

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Виктор Хренин, министерства обороны Беларуси, тоже высказывался о создании народного ополчения:

Важно, чтобы мы могли мирно показывать, что не надо сунуться, потому что ответ будет адекватный», — заявил глава Минобороны.

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