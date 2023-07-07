«Очень хорошо продвигаются» - Генерал Эстонии оценил контрнаступление ВСУ

🎤 Мнение

Опубликовано: 07.07.2023 18:24 , Обновлено: 07.07.2023

Генерал Меэлис Кийл, командующий Лигой обороны Эстонии считает, что мнение о том, что контрнаступление Украины продвигается медленно – заблуждение. Да, у российской армии было девять месяцев на подготовку, поэтому не стоит ожидать, что наступление ВСУ должно быть похоже на «легкую прогулку», но контрнаступление продвигается.

Отвечая на вопросы украинских журналистов,генерал сказал: «Ваши силы очень профессиональные. Они очень хорошо продвигаются. Они умны, хорошо управляемы и имеют очень хорошее командование. Поэтому прогресс был чрезвычайно хорошим и создал для врага многочисленные дилеммы».

Также, по его мнению, заявления о медленном наступлении украинской армии может быть частью дезинформационной компанией для введения в заблуждение западных стран, чтобы заставить их отказаться помогать Украине.

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Кроме того, Меелис Кийл не согласился с президентом Чехии, что у Украины будет лишь одна попытка контрнаступления.

«Контрнаступление — это не один толчок. Контрнаступление – это очень сложная операция, и не только военная. Это экономические, демографические, социальные усилия. Поэтому я не согласен с тем, что есть только один шанс”, — отметил генерал.

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По его мнению, Россия ежедневно слабеет. “Да, они производят ракеты. Да, они поражают украинскую инфраструктуру. Но вы также должны понимать и видеть, что контрмеры, которые предприняла Украина, также эффективны. К сожалению, мы пока не можем остановить производство ракет, но нам нужно работать в этом направлении”, сказал Меэлис Кийл.

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