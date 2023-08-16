Становится «супердержавой» - Польша провела военный парад для белорусов и россиян – CNN

🎥 Видео

Опубликовано: 16.08.2023 13:31 , Обновлено: 16.08.2023

Во вторник, 15 августа, в Польше прошел крупнейший военный парад за последние десятилетия. По мнению экспертов, это была «демонстрация мощи армии на фоне роста напряженности на границе с Беларусью».

В Минобороны Польши сообщили, что на параде были представлены 200 единиц польской и иностранной военной техники, 92 самолета, 2000 военнослужащих. Также продемонстрировали и некоторые из новейших технологий, в том числе танки M1A1 Abrams американского производства, южнокорейские K2, самоходные гаубицы K9, гаубицы Krab, ракетные установки HIMARS и комплексы ракетных батарей Patriot, отметили в CNN.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/DGeneralneRSZ/status/1691450124508274690?t=yxMx2w22vzfjDXZvZmpvOg&s=19”]

Фото: CNN

Фото: CNN

Фото: CNN

В Польше решили запустить на границе с Беларусью массивные дирижабли. Зачем?

По мнению экспертов, устроив такую масштабную демонстрацию силы, Варшава послала России и Беларуси сигнал, который там «обязательно поймут».

Фото: CNN

Фото: CNN

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Poland_MOD/status/1691449011285479425?t=_37KrhQk0VRGPFd61XSK_g&s=19”]

«Это что-то советское. Россия, как и Беларусь, проводят свои парады 9 мая. Это своего рода отражение их языка. Враждебные государства рассматривают эти парады как демонстрацию силы», — рассказал Эдвард Арнольд, научный сотрудник британского аналитического центра по безопасности.

Согласен с ним и полковник в отставке Юрий Кнутов, российский военный историк, директор Музея войск ПВО. “Демонстрация новой техники на параде в Польше — это попытка давления на Россию и Беларусь”, — считает он.

[info_b]Согласно статистике НАТО, в последние годы Польша резко увеличила расходы на оборону: с менее чем 2% своего ВВП в 2014 году до 4% в 2023-м.[/info_b]

“Важно отметить, что более 50% польских инвестиций приходится на новое оборудование, исследования и разработки. Если они будут придерживаться этого и дальше, то станут военной сверхдержавой”, - считает Джейми Ши, бывший сотрудник НАТО.

Ситуация на белорусско-польской границе

Мариуш Блащак, министр обороны Польши, заявил, что принято решение еще больше усилить границу с Беларусью. Численность польских военнослужащих будет доведена до уровня 2021 года, когда в регионе разразился миграционный кризис.

По его словам, польские власти передвинут ближе к границе военных, чтобы напугать «агрессора, и он не посмел напасть».

«Это будет около 10 000 солдат. 4000 солдат будут непосредственно участвовать в операции Пограничной охраны на границе. И 6000 будут в тылу. Эти солдаты будут совершенствовать свои навыки в гарнизонах, открытых на востоке нашей страны, – сказал глава Минобороны Польши.

Польша решила разместить на границе с Беларусью в 10 раз больше солдат

Такое решение было принято после якобы имевшего место быть инцидента с вертолетами. 1 августа Польша заявила, что белорусские военные вертолеты нарушили государственную границу в районе населенного пункта Беловежа. В связи с чем польская армия объявила о переброске дополнительных сил и боевых вертолетов поближе к Беларуси:

Польша обвинила белорусские военные вертолеты в нарушении границы

Оппозиция в Польше призвала сбивать белорусские вертолеты. Что ответили в правительстве?

Министерство обороны Беларуси отвергло это обвинение заявив, что нарушений госграницы не было:

Беларусь отвергла обвинения Польши в нарушении границы боевыми вертолетами

Ранее Телеграф писал, что 11 августа пограничная служба Польши сообщила, что более 100 человек пытались пересечь польско-белорусскую границу. Там утверждают, что в основном это были граждане Конго и Эритреи. SG сообщила, что иностранцы вели себя настолько агрессивно, что на одном из участков пограничники применили водомет:

Поляки применили водомет на границе с Беларусью. Что случилось?

А министр обороны Беларуси Виктор Хренин 15 августа заявил, что вероятность прямого военного столкновения с НАТО в будущем “становится очевидной”. Расширение НАТО он назвал “своеобразной колонизацией новых территорий”, целью которой является “использование населения в вероятной войне с Востоком”:

«Маски сброшены» — Хренин заявил, что НАТО готовится к «вероятной войне с Востоком»