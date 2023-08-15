В Польше решили запустить на границе с Беларусью массивные дирижабли. Зачем?

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Опубликовано: 15.08.2023 18:32 , Обновлено: 15.08.2023

Министерство обороны Польши сообщило 15 августа, что хочет запустить аэростаты для обнаружения низколетящих целей с больших расстояний. Всего военные Польши хотят заказать четыре дирижабля, которые будут летать на восточных и северо-восточных границах - рядом с Беларусью.

Программа под названием “kr. Barbara” предполагает приобретение до четырех аэростатов, которые благодаря РЛС и высоте в несколько километров, смогут обнаруживать цели с малой радиолокационной заметностью (СПМ) типа вертолетов или небольших самолетов на расстоянии до более 300 км, сообщило издание polon.pl.

Это решение устранит проблему радиолокационного горизонта, возникающего из-за кривизны Земли. Радар, установленный на поверхности земли, имеет ограниченные возможности по обнаружению целей, летящих на малых высотах. Чем дальше от позиции РЛС, тем цель противника может лететь на больших высотах и не быть обнаруженной.

Наиболее оптимальным решением, считают в Минобороны Польши, являются радары, установленные на высоте, т.е. самолеты (например, AEW&CS - NATO E-3 Sentry) или вертолеты с обзорной РЛС. Однако эти решения требуют дорогостоящей эксплуатации машины и обширного технического обслуживания. Чтобы удешевить такие мероприятия и в то же время обеспечить непрерывность радиолокационного наблюдения, было решено использовать аэростаты.

Согласно информации, направленной в США в рамках процедуры RFI (Request for Information), Польша запросила продажу четырех разведывательных аэростатов.

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Три из них должны контролировать восточные и юго-восточные границы, а один — «охранять» район Кенигсберга и часть Балтийского моря. Потенциальными местами для установки РЛС являются: село Щепанково (Варминьско-Мазурское воеводство), село Карбовское (Варминьско-Мазурское воеводство), село Куржина Велька (Подкарпатское воеводство) и окрестности Седльце (Мазовецкое воеводство). Помимо самих аэростатов, в Польше планируют построить соответствующую инфраструктуру.

Согласно опубликованным Миноброны Польши планам, первые РЛС должны быть созданв в течение 14 месяцев с момента подписания контракта, а РЛС должна выйти в начальную оперативную готовность (МОК) до 2025 года. Среди потенциальных поставщиков: Локхид Мартин, Текстрон или Нортроп Грумман. Одним из примеров разведывательных аэростатных систем является привязная радиолокационная система аэростата (TARS), израильских аэростатов EL/m-2083 или JLENS.

Вот пример, как может выглядеть такая система радаров на дирижаблях на примере EL/m-2083:

Ранее Телеграф сообщил, что польские власти предложили решить судьбу заградительного забора на границе с Беларусью гражданам своей страны. Вопрос о сносе забора предложил внести четвертым пунктом обсуждения на всенародном референдуме министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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