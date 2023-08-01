Беларусь отвергла обвинения Польши в нарушении границы боевыми вертолетами

Опубликовано: 01.08.2023 21:51 , Обновлено: 02.08.2023

Министерство обороны Беларуси вечером 1 августа ответило на обвинения Минобороны Польши в нарушении границы двумя вертолетами. Там сослались на утреннее сообщение польского ведомства, где говорилось, что нарушения не было.

“Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы”, - говорится в заявлении министерства обороны Беларуси.

Белорусские военные обвинили Польшу в консультациях “с заокеанскими хозяевами”.

“Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле “одна бабка сказала” и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было”, - говорится в заявлении Минобороны Польши.

Ранее Телеграф сообщил, что министерство обороны Польши 1 августа вечером сменило свою позицию (ранее заявляло, что белорусские вертолеты не пересекали границу) и обвинило вооруженные силы Беларуси в нарушении государственной границы в районе населенного пункта Беловежа. В связи с этим польская армия объявила о переброске к границе дополнительных сил и боевых вертолетов.

А в Твиттере появилось видео, авторы которого утверждают, что сняли белорусские вертолеты в польском небе. Сам ролик короткий и не позволяет определить, где был снят.

Польша обвинила белорусские военные вертолеты в нарушении границы