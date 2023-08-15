"Маски сброшены" - Хренин заявил, что НАТО готовится к "вероятной войне с Востоком"

Опубликовано: 15.08.2023 13:31 , Обновлено: 15.08.2023

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 15 августа заявил, что вероятность прямого военного столкновения с НАТО в будущем "становится очевидной". Недавнее расширение НАТО он назвал "своеобразной колонизацией новых территорий", целью которой является "использование населения в вероятной войне с Востоком".

Выступая на XI Московской конференции по международной безопасности Хренин пояснил, что под Востоком в данном случае понимаются “все государства, готовые противостоять западному господству”.

“На сегодняшний день все маски сброшены, истинные планы Запада уже открыто звучат из уст высокопоставленных должностных лиц”, ― цитирует главу белорусского оборонного ведомства агентство Sputnik.

Хренин заявил, что властей “стран золотого миллиарда” от развязывания крупномасштабной войны удерживает только “угроза ядерного ответа на их действия”.

По его словам “отдельные западные политики” своими действиями “продолжают толкать мир в пропасть”.

“Они по-прежнему мыслят категориями “метрополий” и “колоний”, фактически возрождая работорговлю в новой форме. Для этих современных неоколонизаторов собственные граждане становятся живым товаром”, - цитирует министра обороны БелТА. По мнению Хренина, ” страны золотого миллиарда” пытаются “обеспечить свою гегемонию в модели однополярного мира, которая позволяла бы им контролировать ресурсы всей планеты”.

“По сути, можно вести речь об установлении на планете нового неоколониального режима”, - заявил глава Минобороны Беларуси.

По его словам, такие действия западных стран вызывают у остальной части мира “обратную реакцию - переход от глобализации к протекционизму национальных интересов”.

“Сегодня эта борьба вылилась в глобальное противостояние между Западом и Востоком на территории Украины. При этом развернувшаяся там прокси-война фактически поставила планету на грань третьей мировой войны”, - резюмировал Хренин.

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Напомним, в апреле этого года Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу, став 31-м государством-членом НАТО.

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О желании присоединиться к НАТО не раз заявляли и власти Украины, которые рассчитывают в этом случае получить ещё большую военную поддержку от стран Альянса. В июле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прес-конференции в Вильнюсе заявил, что Украина получит приглашение в НАТО, когда «согласятся все союзники и будут выполнены условия».

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