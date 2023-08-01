Польша обвинила белорусские военные вертолеты в нарушении границы

Опубликовано: 01.08.2023 21:13 , Обновлено: 01.08.2023

Министерство обороны Польши 1 августа вечером сменило свою позицию (ранее заявляло, что белорусские вертолеты не пересекали границу) и обвинило вооруженные силы Беларуси в нарушении государственной границы в районе населенного пункта Беловежа. В связи с этим польская армия объявила о переброске дополнительных сил и боевых вертолетов поближе к Беларуси.

“После представления командирами и начальниками служб выводов по анализу ситуации было установлено, что сегодня, 1 августа 2023 года, произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, проводившими учения вблизи границы”, - говорится в заявлении Минобороны Польши.

[info_b]В Минобороны и Госпогранкомитете Беларуси на данный момент не комментировали обвинения польской стороны.[/info_b]

Тем временем, в Твиттере появилось видео, авторы которого утверждают, что сняли белорусские вертолеты в польском небе. На самом видео на самом деле видны в небе вертолеты но определить, где был снят ролик не представляется возможным.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Eren50855570/status/1686361205806436353?t=2FZNvH1U3WlY2uE_E2tu-g&s=19”]

В Миноброны Польши не дали никаких подробностей в подверждение своего обвинения. Однако аналитики SluzbyiObywatel утверждают, что два вертолета - Ми-24 и Ми-8 - залетели на 3 км вглубь польской территории в районе деревни Беловежа.

В качестве оправдания по поводу изменения своего мнения польские военные пояснили, что, по их мнению, “пересечение границы произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что затрудняет его обнаружение радиолокационными системами. Поэтому в утреннем сообщении Оперативное командование родов войск сообщило, что польские радиолокационные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства Польши”.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/1686427878089510918?t=iBzEYeKaCofDVk8FNrKH1A&s=19”]

В связи с инцидентом Мариуш Блащак, министр национальной обороны, председатель Комитета по делам национальной безопасности и обороны, приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы, в том числе боевые вертолеты. Польша также проинформировала о своей позиции по этому поводу НАТО.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/sentdefender/status/1686435168221888512?t=MSqAHdbp0SGsEJLOFwhfIA&s=19”]

“Кроме того, комитет договорился о том, что временный поверенный в делах Беларуси будет вызван в МИД Польши для объяснения произошедшего. Напомним, что в последнее время Россия и Беларусь активизировали гибридную деятельность против Польши”, - сообщили в Миноброны Польши.

Ранее Телеграф сообщил, что жители польского приграничья во вторник, 1 августа, подняли тревогу, после того, как увидели белорусские вертолеты. По данным польской стороны, это был один вертолет и один беспилотный летательный аппарат.

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