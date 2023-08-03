Оппозиция в Польше призвала сбивать белорусские вертолеты. Что ответили в правительстве?

Опубликовано: 03.08.2023 16:31 , Обновлено: 03.08.2023

Бывший министр обороны Польши, а ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что хотел бы, чтобы белорусские вертолеты сбивали, если те будут нарушать границу.

“Если эти вертолеты летали над Польшей 10 минут, этого времени было достаточно, чтобы их сбить”, - заявил а эфире радио Tok польский депутат Европарламент.

“А если бы ЧВК “Вагнер” перешла польскую границу, что бы вы с ними сделали? Сбивать можно по-разному. Это может сделать дежурная пара истребителей, это могут сделать другие системы. У Беларуси таких сомнений не было. Несколько лет назад американцы случайно пересекли границу и были сбиты”, - заявил Радослав Сикорский.

[info_b]Вероятно, польский политик имел в виду историю 1995 года, когда 12 сентября граждане США Джон Стюарт-Джервис и Алан Френкель хотели пересечь воздушное пространство Беларуси на воздушном шаре, однако были сбиты военным вертолетом. [/info_b]

“Я считаю, что российские ракеты и вооруженные белорусские вертолеты, нарушающие польское небо, должны быть сбиты. При условии, что обломки падают на нашу территорию, мы в рамках закона. Лукашенко лучше заранее понять, что НАТО — это не шутки», — сделал заявление экс-министр обороны.

Сбивать не будут?

В свою очередь, глава правящей партии и вице-премьер правительства, курирующий блок силовых министерств, Ярослав Качиньский 3 августа заявил, что польские военные не будут сбивать белорусские летательные аппараты. Качиньский напомнил, что «российские самолеты постоянно нарушают пространство других стран, особенно стран Балтии. Их прогоняют самолеты НАТО, но никто их не сбивает».

Журналисты спросили главу партии ПиС, «необходимо ли было сбивать белорусские вертолеты, совершившие провокацию на границе, как заявил сегодня бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский». Качиньский заявил, что «российские самолеты постоянно нарушают пространство других стран, особенно стран Балтии. Их прогоняют самолеты НАТО, но никто их не сбивает. Это была очень короткая провокация».

Он добавил, что Польша строит «мощную реактивную артиллерию с несколькими сотнями систем для уничтожения вражеской группировки, которая попытается перейти границу. Строящаяся в настоящее время многоэтажная противовоздушная оборона будет одной из самых современных в Европе, а может быть, даже в мире».

Ранее Телеграф сообщил, что власти Беларуси отвергли обвинения в нарушении границы. Вот что они заявили:

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