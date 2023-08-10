Польша решила разместить на границе с Беларусью в 10 раз больше солдат

Опубликовано: 10.08.2023 14:03 , Обновлено: 10.08.2023

Мариуш Блащак, министр обороны Польши, заявил, что принято решение еще больше усилить границу с Беларусью. Численность польских военнослужащих будет доведена до уровня 2021 года, когда в регионе разразился миграционный кризис.

По его словам, польские власти передвинут ближе к границе военных, чтобы напугать «агрессора, и он не посмел напасть».

«Это будет около 10 000 солдат. 4000 солдат будут непосредственно участвовать в операции Пограничной охраны на границе. И 6000 будут в тылу. Эти солдаты будут совершенствовать свои навыки в гарнизонах, открытых на востоке нашей страны, – сказал глава Минобороны Польши.

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Он отметил, что на сегодняшний день общая численность ВС Польши составляет 170 000 военных.

Мариуш объяснил это тем, что польские власти опасаются провокаций, которые по их мнению могут произойти с белорусской стороны.

Ранее Мацей Вонсик, замглавы МВД Польши, сказал, что погранслужба страны запросила 1000 солдат подкрепления к границе с Беларусью. По его словам, на границе нарастает агрессия со стороны мигрантов, которые пытаются прорваться в ЕС со стороны Беларуси. Теперь, судя по заявлению министра обороны Польши, военнослужащих у границы станет в 10 раз больше.

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Также он напомнил об инциденте с белорусскими вертолетами, которые, по мнению польской стороны, нарушили границу и залетели на территорию Польши. Также, по мнению польского министра, все, что происходит в Беларуси, делается по согласованию с Кремлем.

Инциденты с вертолетами на белорусско-польской границе

1 августа Польша заявила, что белорусские военные вертолеты нарушили государственную границу в районе населенного пункта Беловежа.

В связи с этим польская армия объявила о переброске дополнительных сил и боевых вертолетов поближе к Беларуси:

Польша обвинила белорусские военные вертолеты в нарушении границы

Министерство обороны Беларуси отвергло это обвинение заявив, что нарушений госграницы не было.

«Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы», — говорится в заявлении министерства обороны Беларуси.

Беларусь отвергла обвинения Польши в нарушении границы боевыми вертолетами

А 10 августа стало известно, что польский вертолет потерял на границе с Беларусью часть ракеты. Согласно заявлению польских военных, инцидент произошёл ещё во вторник, 8 августа. После окончания боевых вылетов проверка одного из вертолетов показала, что на одной из ракет отсутствует взрыватель:

Польский вертолет потерял на границе с Беларусью часть ракеты