Поляки применили водомет на границе с Беларусью. Что случилось?

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Опубликовано: 12.08.2023 13:14 , Обновлено: 12.08.2023

В пятницу, 11 августа, пограничная служба Польши (SG) сообщила, что более 100 человек пытались пересечь польско-белорусскую границу. Там утверждают, что в основном это были граждане Конго и Эритреи. SG сообщила, что иностранцы вели себя настолько агрессивно, что на одном из участков пограничники применили водомет.

В зоне действия поста Пограничной охраны Польши в Дубиче Церкевне границу пыталась пересечь группа из 40 иностранцев. “У одного из людей был нож, [в пограничников] кидали камнями. На место инцидента была направлена машина «Тайфун» с водометами. Группе не позволили пересечь границу”, - отчитались польские пограничники.

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В Погранкомитете Беларуси данную информацию пока не комментировали.

Ранее Телеграф сообщил, что Мариуш Блащак, министр обороны Польши, заявил, что принято решение еще больше усилить границу с Беларусью. Численность польских военнослужащих будет доведена до уровня 2021 года, когда в регионе разразился миграционный кризис.

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