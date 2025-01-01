Конец войны в Украине, Трамп 2.0 и потрясения в Европе. Эксперты дали прогноз для «большой политики» на 2025 год

🎤 Мнение

Опубликовано: 01.01.2025 11:50 , Обновлено: 01.01.2025

Политические обозреватели международных СМИ и неправительственных организаций дали свой прогноз того, как будет развиваться мир "большой политики" в 2025 году и назвали ряд ключевых событий в мире, к которым будут прикованы взгляды и самих политиков, и международных аналитиков в разных частях света.

Конец боевых действий в Украине

Многие политические и военные обозреватели ожидают, что в 2025 году война России с Украиной если не прекратится вовсе, то как минимум перейдёт от горячей фазы к состоянию “заморозки” конфликта. Такое мнение, в частности, высказал московский корреспондент британского телеканала Sky News Айвор Беннетт, поскольку с обеих сторон недавно прозвучали заявления о готовности пойти на уступки ради достижения мирного соглашения.

По мнению британского журналиста, такая “резкая смена тона” как со стороны Киева, так и со стороны Москвы была вызвана избранием Дональда Трампа на пост президента США.

“Переговоры и сделка кажутся неизбежными”, - заявил Беннетт и выказал предположение, что Кремль будет стремиться завершить переговоры до 9 мая, когда будет отмечаться 80-я годовщина победы СССР над нацистской Германией.

“Судьбоносным” для Украины и России назвали 2025 год и в британском Королевском институте международных отношений Chatham House. По мнению Джеймса Никси, директора программы “Россия–Евразия”, из-за того, что Киев не получает от западных союзников достаточной военной помощи, в 2025 году ситуация для Украины ухудшится и страна (а с ней и весь западный мир, по мнению эксперта) окажется “на грани поражения от России”.

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Шансы на достижения компромиссного соглашения между двумя странами представитель Chatham House также связал с переизбранием Дональда Трампа.

“Но это заморозит, а не разрешит конфликт и, скорее всего, повлечет за собой территориальные потери со стороны Киева. Усталость западных доноров и частичная победа России, подаваемая как наилучший достижимый результат, являются самыми большими угрозами для Украины в 2025 году”, - спрогнозировал Никси.

Что сулит США и всему миру Трамп 2.0?

С возвращением Трампа в Белый дом ожидания многих связаны не только в контексте войны в Украине. В самих США, как отметил корреспондент Sky News Марк Стоун, предполагают, что уже в следующем месяце, после официальной инаугурации, которая назначена на 20 января, 46-й президент США одним росчерком пера “уничтожит как можно большую часть наследия Байдена и определит направление развития Америки на четыре года вперед”.

Так, Трамп уже анонсировал радикальное изменение иммиграционной политики страны, пригрозив массовыми депортациями, такие же массовые помилования для своих сторонников, участвовавших в протестах после предыдущих президентских выборов, отказ от Парижских климатических обязательств и “адскую расплату” для исламистов из сектора Газы, удерживающих в заложниках граждан США, насильно вывезенных в Израиле.

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“Есть вероятность, что сочетание черт, определяющих Дональда Трампа — непредсказуемость, транзакционность, склонность к угрозам, спонтанность — приведет к результатам, которые покажутся привлекательными, по крайней мере, в краткосрочной перспективе; к сделкам, которые Байден не смог бы заключить или не захотел бы принять”, - заявил Стоун, предложив американцам готовиться “к месяцу и году огромных последствий Трампа 2.0” .

Год политических потрясений для Европы?

“Год политических потрясений и переворотов” предсказал Европе корреспондент Sky News Адам Парсонс. Он отметил, что 2025-ый начнется с того, что Франция и Германия, два крупнейших европейских игрока, столкнутся с “политической неопределенностью” внутри страны. Так, неизбежны, по словам Парсонса, новые выборы во Франции. Экс-премьер Эдуард Филипп, по словам Парсонса, уже готовится сменить Эммануэля Макрона на посту президента.

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Однако в первую очередь внимание в 2025 году будет приковано к Берлину — Фридрих Мерц, скорее всего, станет канцлером Германии, что, по мнению политических обозревателей, “сдвинет Германию ещё дальше вправо” и, в частности, грозит усилением контроля за миграцией в рамках ЕС.

Именно выборы в немецкий Бундестаг, назначенные на 23 февраля, по мнению старшего научного сотрудника Европейской программы Chatham House Армиды ван Рей, сформируют европейскую политику в 2025 году и определят, сможет ли Берлин возобновить свое лидерство в ЕС.

Помимо Германии, ожидается, что новая Европейская комиссия в начале нового года опубликует “белую книгу” по обороне, чтобы проложить путь к “более скоординированному и комплексному подходу” к европейской безопасности.

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“НАТО с опаской следит за усилиями ЕС, но им необходимо работать вместе, чтобы создать более сильную базу оборонной промышленности в Европе, особенно учитывая переизбрание Дональда Трампа и его колеблющуюся приверженность трансатлантической безопасности”, - отметила Армида ван Рей.

В самой Европейской комиссии, рассказывая о планах на 2025 год, заявили о подготовке нескольких новых инициатив, которые, как там полагают, “помогут улучшить конкурентоспособность, устойчивость, оборону, безопасность и цифровые технологии ЕС”.

“Экономическая безопасность является приоритетом для второй Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, поэтому ЕС, вероятно, удвоит ставку на эту стратегию, поскольку он стремится защитить себя от последствий торговой напряженности между США и Китаем, когда Трамп снова вступит в должность”, - прокомментировала это заявление Армида ван Рей.

Среди прочих “точек повышенного интереса” на европейском континенте телеканал Sky News назвал усилившуюся напряженность между Сербией и Косово, “очаги напряженности” в Молдове и Нагорном Карабахе, а также неоднозначную политику действующих властей Венгрии, которая, по мнению обозревателей, “вызовет ещё больше дипломатических неприятностей”.

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Чего ждать на Ближнем Востоке в 2025 году?

Ближний Восток, по мнению обозревателей, также будет оставаться “горячей точкой” мира в 2025 году, как минимум с точки зрения политических пертурбаций. По оценке Chatham House, прекращение конфликта на Ближнем Востоке вряд ли будет доминировать во внешней политике США с приходом к власти Трампа, а выстраивать свою региональную стратегию новый глава Белого дома будет вокруг двух столпов: безопасности Израиля и сдерживания Ирана.

“Трамп сохранил сильную поддержку Израиля и продолжит уделять первостепенное внимание его потребностям в безопасности, даже если он, как ожидается, призовет правительство Нетаньяху сократить свои военные операции в секторе Газа и Ливане после прекращения огня в последнем. Такой подход не приведет к какому-либо политическому урегулированию, которое бы затрагивало вопрос самоопределения палестинцев или которое Трамп мог бы объявить победой, но он, вероятно, приведет к навязанному Израилем прекращению огня”, - дал свой прогноз Санам Вакил, директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке.

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По словам эксперта, в 2025 году новая администрация США также попытает возобновить долгосрочное обсуждение с Саудовской Аравией оборонного соглашения, которое также будет зависеть от нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а также вернётся к максимальному санкционному давлению на Иран, чтобы побудить страну к новым переговорам по ядерной программе. Позиции последнего, как отметил Санам Вакил, ослабило недавнее быстрое и неожиданное падение президента Сирии Башара Асада.

“Без скоординированного взаимодействия и сопутствующих дипломатических процессов эта масштабная повестка дня, скорее всего, усугубит цикл конфликта, а не будет способствовать большей региональной стабильности”, - резюмировал эксперт.

Восхождение Китая и торговая война с США?

Ещё одной страной, за которой пристально следит весь мир в последние годы, стал Китай. По мнению азиатского корреспондента Sky News Николь Джонстон, в 2025 году по-настоящему обострится экономическое соперничество между Китаем и США, особенно, если Дональд Трамп “воплотит свои торговые угрозы в жизнь”.

Ещё до своей победы на выборах Трамп пригрозил ввести 60% налог на все китайские товары. По мнению обозревателей, это вполне может спровоцировать мировую торговую войну и экономический кризис. Уже после выборов американский политик заявил, что планирует обложить китайскую продукцию дополнительной пошлиной в 10%. Пекин же, по мнению экспертов, не преминёт предпринять ответные торговые действия в отношении США.

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С дипломатической точки зрения, острым остаётся вопрос отношений Пекина с Лондоном, который обвинял Киатй в шпионаже и политическом вмешательстве, что Пекин, впрочем, категорически отрицает. Скорее всего, предположил корреспондент Sky News, эти проблемные вопросы “продолжат подвергать испытанию обе страны”.