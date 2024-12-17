"Мы нация должников" - Трамп пообещал всемирную торговую войну. Коснется ли "тарифное цунами" Беларуси и что будет с курсом доллара?

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Опубликовано: 17.12.2024 20:27 , Обновлено: 06.01.2025

Избранный президент США Дональд Трамп ясно дал понять о своих планах относительно экономики, которые он намерен реализовать во время своего второго срока в Белом доме. Эти планы во многом представляют собой угрозы, реализация которых будет означать огромные последствия для всего мира. Речь может идти о начале всемирной торговой войне, когда страны начнут вводить обоюдные торговые ограничения в ответ на действия Белого дома.

Под ударом могут оказаться страны БРИКС – Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка. Но угроза нависла и над Вьетнамом, Японией, Южной Кореей, Мексикой, Канадой и почти всей Европой во главе с Германией и Нидерландами. Стран, которые могут спать спокойно, немного – в Европе это только одна (Великобритания).

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«Тарифное цунами», которое планирует Трамп, является рецептом глобального роста инфляции, от которого не смогут защититься развивающиеся страны. Кроме того, ситуация может ухудшиться, если другие страны предпримут ответные действия, введя пошлины на импорт из США.

Мировая торговля может столкнуться с резким спадом, а мировая экономика может испытать значительное замедление. Развивающиеся страны, в число которых входит и Беларусь, вероятно, почувствуют это воздействие больше всех. Но и сами Соединенные Штаты рискуют получить серьезные последствия от предлагаемой протекционистской программы.

Напомним, что Трамп пообещал, что доллар сохранит свою роль глобальной резервной валюты и метода оплаты по умолчанию для большинства международных транзакций. Он заявил, что любые попытки отойти от доллара обойдутся дорого тем, кто пытается продвигать альтернативу.

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Тарифное цунами

Его предупреждение странам БРИКС, демонстрирующее характерное для избранного президента США бессистемное использование заглавных букв, было недвусмысленным: «Мы требуем, чтобы эти страны взяли на себя обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменит могучий доллар США, в противном случае они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны попрощаться с продажами великой американской экономики».

По словам избранного президента США, он ведёт ограничивающие тарифы и пошлины на продукцию стран, которые попытаются отказаться от доллара.

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«Я большой сторонник тарифов», — сказал когда-то Трамп. По его словам, высокие тарифы оправданы для таких стран, как Западная Германия, Саудовская Аравия и Южная Корея. «Америку грабят, — сказал он. - Мы — нация должников, и мы должны облагать налогом и тарифами товары, чтобы защитить эту страну».

В ходе своей предвыборной кампании Трамп пообещал широкомасштабные импортные пошлины и даже более высокие ставки для таких стран, как Китай и Мексика. «20 января в качестве одного из моих первых указов я подпишу все необходимые документы, чтобы ввести 25%-ный тариф для Мексики и Канады на ВСЕ продукты, импортируемые в Соединенные Штаты», — заявил Трамп в другой социальной сети.

[inf]Торговой оборот Беларуси и США не столь значимый. Однако новый глава Белого дома обещает ударить по странам, на которые Беларуси делает ставку в качестве рынков сбыта и роста экспорта - странах БРИКС. Спад в экономиках этих государств, рост инфляции скажется на спросе и ВВП. [/inf]

Так, по оценкам UBS, Китай может потерять около трех процентов ВВП в ближайшие три года. Между тем, в Соединенных Штатах, вероятно, произойдет снижение ВВП на 1,5%. Мексика и Канада, чей экспорт в США составляет 27% и 20% соответственно, ощутят экономический ущерб, сравнимый с Китаем.

Трамп - угроза мировой экономике?

Проблемы могут ощутить и европейцы. “Все эти милые маленькие европейские страны, которые объединились, не берут наши машины, не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Но в Соединенных Штатах продаются миллионы автомобилей. Нет, нет, нет, им придется заплатить высокую цену”, - заявил Трамп во время своей предвыборной кампании.

Многие другие страны также могут оказаться под прицелом Трампа: Вьетнам, Япония и Южная Корея имеют годовой профицит торгового баланса с США, превышающий 50 миллиардов долларов. Если Трамп полностью осуществит свою протекционистскую политику, последствия для Восточной Азии могут быть ужасными, считает обозреватель The Insider Марк Элесар.

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Угрозы США совсем не беспочвенные. Устойчивый спрос со стороны Америки имеет решающее значение не только для стран-экспортеров, но и является краеугольным камнем мировой экономики.

Тарифное цунами, спровоцированное Вашингтоном, может вызвать волну глобальной инфляции. Хотя рост цен может в конечном итоге прекратиться из-за снижения спроса, экономический спад будет неизбежен. Ситуация также может усугубиться, если другие страны примут ответные меры, введя свои собственные тарифы на импорт из США, считает аналитик The Insider.

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Впрочем, в прошлый срок Дональда Трампа его протекционистские действия привели к обратному эффекту для экономики США. “Его экстравагантная налогово—бюджетная политика — снижение налогов для большинства американцев и щедрые стимулирующие выплаты - сделала жителей США богаче и позволила им тратить значительные средства на импорт, несмотря на рост цен, вызванный введением тарифов. В результате дефицит торгового баланса США удвоился во время первого президентского срока Трампа”, - напомнили в The Insider.

Доллар будет расти?

Несмотря на многочисленные обещания апологетов идеи, что доллар скоро падёт, американская валюта в прежнее время значительно укрепляется, что оказывает влияние на такие страны, как Россия, и вслед за ней на Беларусь.

В то же время, обещанное Трампом снижение налогов, несмотря на огромный дефицит федерального бюджета, дерегулирование рынка, планы по интеграции слабо регулируемых и волатильных криптовалют в финансовую систему и введение торговых тарифов - все это окажет огромное давление на Федеральную резервную систему США, потенциально вынуждая ее поддерживать более высокие процентные ставки, а значит гарантирует рост инфляции в самих США.

Более высокие процентные ставки в США в сочетании с укреплением доллара также делают инвестиции в остальной мир менее привлекательными. Капитал, как правило, утекает с развивающихся рынков, вынуждая их повышать собственные процентные ставки, что еще больше замедляет и без того проблемную экономику.

Обратный эффект

Это в свою очередь, может иметь обратный эффект планируемому новым хозяином Белого дома: страны по всему миру начнут объединяться в торговые блоки без участия США, наподобие БРИКС.

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Такие союзы и соглашения могут поддерживать международную торговлю на приемлемом уровне до тех пор, пока в США не поймут, что стабильность мировой экономики важнее сиюминутных политических лозунгов.

Ранее Telegraf.news писал, что Беларусь и 12 других государств 24 октября получили статус страны-партнера БРИКС. Это Казахстан, Алжир, Турция, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. Узнали, что известно о таком статусе.

Беларусь стала страной-партнером БРИКС. Что это значит?