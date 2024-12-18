МИД России потребовал участия Беларуси в мирных переговорах с Украиной

Опубликовано: 18.12.2024 14:50 , Обновлено: 18.12.2024

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала "важным и необходимым" участие Беларуси в будущих мирных переговорах с Украиной.

По словам пресс-секретаря российского внешнеполитического ведомства, учёт белорусских интересов в сфере безопасности является одним из приоритетов Москвы.

“Мы высоко ценим и поддерживаем мирные усилия Минска и считаем важным и необходимым подключение нашего ближайшего союзника к возможным переговорам, переговорным процессам вокруг Украины, которые будут проходить с участием России”, - процитировало Захарову российское агентство Sputnik.

Это заявление стало заочным ответом на слова её украинского коллеги Георгия Тихого. Тот в начале недели заявил, что Министерство иностранных дел Украины “с удивлением восприняло” заявление одного из представителей белорусского внешнеполитического ведомства о том, что Минск “претендует на “место за столом мирных переговоров” и “стремится получить какие-то “гарантии безопасности”.

Напомним, о том, что Беларусь (в том числе, лично президент Александр Лукашенко) должна быть полноценным участником итоговых переговорах между Россией и Украиной, в Минске заявляли с самого начала активных боевых действий на украинской территории.

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Ещё весной 2022 года Владимир Макей, который в то время занимал пост министра иностранных дел Беларуси, заявлял, что Минск готов “внести свой посильный вклад” в переговорный процесс, но требовал взамен соблюдение “интересов и гарантии безопасности” для белорусской стороны.

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Впрочем, судя по публикациям в западных и российских СМИ, позднее в конкретных планах переговоров, предложенных другими участниками процессе, включая план Китая и “стамбульские договоренности”, ни о каких частных “гарантиях безопасности” конкретно для Минска не предусматривалось.

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