В ЕС навали дату полноценного вступления Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону

Опубликовано: 12.12.2024 15:16 , Обновлено: 12.12.2024

Министры внутренних дел стран - членов Евросоюза на заседании в пятницу, 12 декабря, официально одобрили окончательное присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. До сих пор в странах, присоединившихся к ЕС 18 лет назад, проверки оставались обязательными на сухопутных границах (на воздушном и морском транспорте проверки отменили лишь в марте 2024 года).

Венгрия, председательствующая в настоящее время в Совете ЕС, рассматривала вопрос включения этих двух стран в Шенгенскую зону в число своих главных приоритетов страны. Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер по итогам сегодняшнего заседания назвал это решение “историческим моментом” и “большой победой для Болгарии, Румынии и всей Европы”.

Проверки на сухопутных границах официально прекратятся уже с 1 января 2025 года , сообщил портал Schengen.news

Напомним, против вступления Румынии и Болгарии в Шенген ранее выступала Австрия, обеспокоенная проблемой нелегальной миграции. В случае с Болгарией такие же опасения выказывали также власти Нидерландов.

Однако с 2012 года обе балканские страны выполнили все технические условия, необходимые для того, чтобы стать новыми членами Шенгенской зоны.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Министерство внутренних дел Австрии объявило о снятии запрета на расширение Шенгенской зоны.

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«Австрия добилась успеха благодаря жесткой, но конструктивной политике ЕС, направленной на то, чтобы сделать нашу страну и Европейский союз более безопасными», — заявил глава австрийского МВД Герхард Карнер, объявляя своё решение.