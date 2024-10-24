Cемь стран-членов НАТО выступили против вступления Украины в Альянс — Politicо

Опубликовано: 24.10.2024 15:16 , Обновлено: 28.01.2025

Семь стран-членов НАТО высказались против того, чтобы Украина стала полноправным участником Организации Североатлантического договора. По информации американской газеты Politico, больше всего этого не хотят США и Германия, два крупнейших сторонника Киева, которые боятся оказаться втянутыми в войну с Россией.

Кроме них, против немедленного приглашения выступили Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания. Американский посол в НАТО Джулианна Смит объясняла, что Альянс пока «не достиг точки, когда он готов предложить членство Украине». При этом Владимир Зеленский отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц хоть и обеспечил крупные поставки оружия Киеву, но не поддержит его в вопросе быстрого вступления в НАТО.

«У меня очень хорошие отношения с Шольцем. Я благодарен Шольцу за помощь. Германия занимает второе место по уровню поддержки. Но то, что немецкая сторона скептически относится к нашему вступлению в НАТО, — это факт… Нам всем придётся много работать с немецкой стороной. Но всё же Соединённые Штаты тоже будут иметь на это влияние», — отметил президент Украины.

К слову, Германия и США — не единственные, кто препятствует вступлению Киева в НАТО. Венгрия и Словакия также против, но у них немного иная позиция. Дело в том, что лидеры этих двух государств — Виктор Оран и Роберт Фицо, как утверждает Politico, исходят из других мотивов и “в целом занимают прокремлёвскую позицию”.

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Что касается Бельгии, Словении и Испании, то “они прячутся за США и Германией”, рассказал один из должностных лиц НАТО на условиях анонимности. Другой добавил, что лидеры этих стран «поддерживают идею вступления Украины в Альянс только в теории”, однако как только это станет ближе к реальности, они начнут более открыто выражать своё “против”. Politico добавило, что такое положение дел ставит их в противоречие с Польшей и странами Балтии, которые настроены “более решительно”.

Важным условием приглашения Украины является чёткое разграничение границ этого государства, чтобы не задействовать пятую статью договора НАТО о коллективной самообороне, о чём ранее международному информагентству Associated Press рассказали дипломаты Альянса. Напомним, согласно этой статье, нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех его членов.

Как отреагировали в Киеве?

Тем временем в офисе Зеленского отрицают, что многие страны НАТО выступили против приглашения Украины. Спикер президента Никифоров заявил, что всех несогласных с таким решением Украина “пытается переубедить”, передала газета “Страна”.

“Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса. На самом деле идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов, а в остальном ведётся активная работа по адвокации”, — подчеркнул Никифоров.

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал “план победы”, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским на заседании Европейского совета. Предложения украинского лидера политик назвал “ужасающими” и вместо поддержки Киеву призвал лидеров Германии и Франции начать переговоры с Москвой “от имени всего ЕС”.

Орбан раскритиковал «ужасающий» план Зеленского и призвал Германию и Францию к переговорам с Москвой «от имени всего ЕС»