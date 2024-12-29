Новый глава Сирии аль-Шараа рассказал, как будет строить отношения с Россией, США и Ираном

Опубликовано: 29.12.2024 15:56 , Обновлено: 29.12.2024

Лидер сирийских повстанцев, свергнувших президента Асада, аль-Шараа заявил в интервью телеканалу Al Arabia, что ведёт переговоры со многими странами. Он рассказал о своем отношении к Ирану, США и России.

Что касается Ирана, то аль-Шараа призвал Тегеран пересмотреть свою региональную политику и стремление к интервенции. Он рассказал, что силы повстанцев даже защищали иранские позиции в Сирии во время наступления, которое привело к бегству Асада.

Аль-Шараа уточнил, что бойцы оппозиции придерживались такого подхода, несмотря на то, что Иран был одним из главных сторонников Асада. Аль-Шараа добавил, что он ожидал позитивных жестов от Тегерана в ответ на эти действия, но их не последовало.

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Также Аль-Шараа выразил надежду, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом отменит санкции в отношении Сирии. “Мы надеемся, что новая администрация Трампа не будет следовать политике своей предшественницы”, - сказал аль-Шараа в интервью Al Arabiya News.

Между тем, он раскритиковал Организацию Объединенных Наций за бездействие в Сирии. “ООН не смогла добиться освобождения ни одного задержанного или способствовать возвращению ни одного беженца”, - констатировал он.

Что касается отношений с Россией, то лидер Сирии заявил: “Мы не хотим, чтобы Россия уходила из Сирии, что подорвет ее отношения с нашей страной”. Аль-Шараа подчеркнул “стратегические интересы” Сирии со “второй по мощи страной в мире”.

Также глава Сирии рассказал, что выборы в стране могут пройти не ранее, чем через 4 года. Так как на написание новой конституции может уйти до 3 лет.

Аль-Шараа, возглавлявший наступление оппозиции, в результате которого в начале декабря был свергнут Башар Асад, подчеркнул важность усилий по минимизации жертв и перемещений населения в переходный период, назвав передачу власти “настолько гладкой, насколько это возможно”. Он также заявил, что новая Сирия обеспечит безопасность региона и Персидского залива на ближайшие 50 лет.

Ранее Telegraf.news сообщил, что российский Телеграм-канал “Незыгарь” утверждает, что новые власти Сирии отказались принять у себя делегацию во главе с Рамзаном Кадыровым и его родней. Кремль пытался его отправить в Дамаск для переговоров о статусе военных базах в Тартусе и Хмеймиме.

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