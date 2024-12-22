"Как можно скорее" - Трамп пообещал встретиться с Путиным

Опубликовано: 22.12.2024 21:54 , Обновлено: 22.12.2024

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, глава Кремля тоже с нетерпением ждёт такой возможности.

Об этом американский миллиардер сообщил на консервативном форуме Am Fest. По его словам, Владимир Путин ждет этой встречи “как можно скорее”.

“Одна из вещей, которые я хочу сделать, и быстро… Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Мы должны дождаться этого, мы должны закончить эту ужасную войну”, - пообещал Дональд Трамп.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп не направлял президенту России Владимиру Путину приглашения посетить его инаугурацию в январе 2025 года.

Ответ Пескова прозвучал после того, как телеканал CBS News сообщил, что Трамп пригласил своего китайского коллегу Си Цзиньпина принять участие в своей президентской инаугурации 20 января, сославшись на “многочисленные источники”.