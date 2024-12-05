Франция на полгода оказалась во власти временного правительства: Макрон официально принял отставку премьера

Опубликовано: 05.12.2024 21:33 , Обновлено: 05.12.2024

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 декабря официально принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, которому накануне Национальное собрание вынесло вотум недоверия.

В официальном заявлении Елисейского дворца говорится, что Мишель Барнье будет оставаться на посту временного премьер-министра до тех пор, пока не будет назначен новый премьер.

Сам Мишель Барнье заявил, что объявленный ему вотум недоверия сделает ситуацию в стране “ещё более серьёзной и трудной”.

Согласно французскому законодательству, новые парламентские выборы не могут быть проведены как минимум до июля, поэтому, как отметили обозреватели телеканала France24, в условиях временного правительства стране грозит не только политическая нестабильность, но и колебания на финансовых рынках.

Между тем, вотум недоверия воодушевил многих лидеров оппозиции, а некоторые из них уже открыто призвали к отставке самого Макрона.

“Я считаю, что стабильность требует ухода президента Республики”, — заявил в среду вечером на телеканале BFM TV Мануэль Бомпар, лидер крайне левой партии “Непокоренная Франция”.

Лидер крайне правого “Национального объединения” Марин Ле Пен, чья партия занимает большинство мест в Ассамблее, не стала призывать к отставке Макрона, но предупредила, что “давление на президента Республики будет становиться всё сильнее и сильнее”.

Сегодня вечером сам Макрон планирует выступить с обращением к нации - посмотреть его можно по ссылке.

Ранее Telegraf.news рассказал, что стало причиной исторического вотума недоверия, в результате которого во Франции впервые за 62 года пало правительство.

Во Франции впервые за 62 года пало правительство