Выбрасываете бархатцы после цветения? Зря. Вот какие 6 культур скажут "спасибо", если закопаете их в грядку

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Опубликовано: 10.09.2024 13:23 , Обновлено: 10.09.2024

Бархатцы - одни из самых популярных цветов на клумбах и подворьях белорусов. Чаще всего их садят лишь с целью украсить территорию. Однако стоит знать, что кустики этих цветов принесут большую пользу даже после уборки клумбы. Как и где можно использовать бархатцы после цветения? Есть как минимум 6 растений, которые любят такую подкормку, и почти столько же способов применить их с пользой для сада.

Бархатцы - невероятно полезное растение, которое к тому же и съедобно. Его цветы можно использовать в закатках с помидорами и даже делать с их добавлением вкуснейший компот.

Бархатцы издревле славятся своими полезными свойствами и активно используется в кулинарии и в фармацевтике. Однако не меньшую пользу цветы бархатцев могут принести и в саду.

В момент уборки клумб не стоит выбрасывать эти растения после цветения. Они могут выступить в качестве превосходной подкормки для многих огородных культур, стать полезной мульчей и не только.

В какие грядки заделать бархатцы?

В конце тёплого сезона, который обычно приходится на сентябрь-октябрь, после уборки клумб и цветников стоит использовать бархатцы для подготовки грядок.

Вырванные из земли кустики, измельчите вместе с цветками и корнем, разложите на грядках и перекопайте. Заделывать такое удобрение следует на глубину 20-30 см.

Лучше всего такая подкормка скажется на будущих посадках моркови, капусты, чеснока, клубники, лука, а также помидоров .

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Мульча из бархатцев

https://www.youtube.com/watch?v=LaTBoawHCEY#t=04m49s

Бархатцы - отличный материал для укрытия растений на зиму. Для этого кустики бархатцев используют целиком или измельчают. Они не только защитят растения от заморозков, но и отпугнёт своим запахом многих вредителей и удобрят землю.

Для задержания снега на посадках озимого чеснока или в розарии, вырванные с корнем растения, можно уложить в неизменном виде.

Новость Телеграф

Как ещё обогатить почву бархатцами?

Осенью, убирая посадки бархоток срезайте лучше только надземную часть. Оставшиеся на зимовку корневища предотвратят вымывание микроэлементов и увеличат воздухопроницаемость и гигроскопичность почвы.

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Как защитить клубнику бархатцами?

Посадки клубники - одни из растений, которым бархатцы могут оказать наибольшую пользу. Заделайте на грядках с клубникой измельчённые листья, стебли, бутоны. Это защитит посадку от вредителей, гнилостных инфекций и нематоды.

Если измельчённую смесь положить в лунку при посадке, то несколько лет клубника будет защищена от болезней: серой, белой и чёрной гнили, белой пятнистости, фузариоза, антракноза, корневой гнили.

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Компостирование бархатцев

Для улучшения состава компоста, бархотки незаменимый компонент. Перед внесением крупные стебли измельчите секатором и порубите лопатой. Поместив бархатцы в компостную массу обязательно присыпьте их сверху слоем прошлогоднего компоста и другой органики.

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