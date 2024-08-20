Эта закатка затмит берёзовый сок. Как сделать компот из бархатцев?

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Опубликовано: 20.08.2024 09:23 , Обновлено: 20.08.2024

Заготовка закаток на зиму - ритуал, без которого не обходится жизнь многих белорусов, имеющих в распоряжении приусадебный участок. Каждый, кто берётся за изготовление домашних компотов и сока, озабочен тем, чтобы заготовки не пылились на полках. И именно здесь на выручку могут прийти нетривиальные, но простые рецепты из соцсетей. Одним из них поделился белорус в TikTok. Его компот из бархатцев не потребует больших усилий и множества ингредиентов и станет свежим решением в домашней консервации.

По словам автора видеоролика, бархатцевый компот - одна из самых любимых заготовок в его семье. Приготовить его можно с различными добавками, а для консервации подойдут любые цветы бархатцев. Такой напиток получается ароматным и вкусным и хорошо хранится в условиях квартиры.

“Кто пробовал, все себе его делают. Свежий цветок может показаться не очень приятным на запах, но в компоте имеет нежный вкус и аромат”, - рассказал белорус в комментариях и отметил, что в его семье такой компот готовят уже более 5 лет.

Стоит знать, что бархатцы являются съедобным растением, обладающим рядом полезных свойств. Цветки бархатцев издревле использовали в народной медицине.

В их цветках содержатся витамины С, А, Е, рутин и фолиевая кислота, а также калий, фосфор, медь, селен, железо и цинк, органические кислоты, алкалоиды, флавоноиды и фитонциды. Кроме того, бархатцы содержат большое количество ценного эфирного масла. В народной медицине используются отвары, настои и масло из цветков бархатцев. Также засушенные лепестки цветка используют в качестве специи, именуемой как имеретинский шафран.

Как приготовить бархатцевый компот?

[info_b]Все ингредиенты приведены из расчёта на одну трёхлитровую банку.[/info_b]

Ингредиенты:

15 головок цветов бархатца

1 апельсин

1 стакан сахара

1 чайная ложка лимонной кислоты

мята (для версии мятного компота)

Приготовление:

Цветки бархатцев сполоснуть и дать воде стечь. Плоды апельсина нарезать на “колёсики”. В пастеризованные банки поместить цветки бархатцев и апельсины из расчёта 15 головок бархатцев и 3 колёсика апельсина на трёхлитровую банку. Если вы хотите законсервировать бархатцы с мятой, то добавьте горсть мяты (можно как свежей, так и сушеной) в банку вместо апельсина. Добавьте стакан сахара и чайную ложку лимонной кислоты. Залейте содержимое кипятком и закатайте компот. Сделанные закатки не нужно укутывать и переворачивать вверх дном. Компот из бархатцев готов!

К слову, цветы бархатцев могут послужить ингредиентом и для создания других заготовок на зиму. Так, например, ранее Telegraf.news рассказывал о том, как приготовить “бархатные” помидоры. Такая необычная на вид и изысканная на вкус закатка уже успела покорить TikТok.

Зачем добавлять бархатцы при мариновании помидоров? Эта закатка на зиму стала хитом в TikTok