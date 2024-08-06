15 неочевидных причин включить петрушку в свой рацион. Сколько можно съедать в день?

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Опубликовано: 06.08.2024 09:42 , Обновлено: 06.08.2024

Петрушка — это не просто украшение на вашей тарелке, а настоящий кладезь полезных свойств, о которых многие даже не догадываются. Этот зелёный ароматный продукт способен не только улучшить вкус ваших блюд, но и оказать значительное влияние на здоровье. Узнайте, как петрушка может стать вашим верным помощником в борьбе с анемией, освежить дыхание и добавить изюминку в привычные рецепты?

Место петрушки — не только на кухне. Это богатый источник полезных веществ и витаминов, доступный каждому.

История петрушки

Петрушка — одна из самых популярных в мире пряных трав семейства зонтичных, которая широко используется в кулинарии. Выращивают её уже много веков — она была известна ещё в Древнем Египте и Древней Греции. Древние египтяне и греки использовали петрушку в качестве приправы и лекарственного средства. В Средние века петрушку начали выращивать и в Европе. Сегодня петрушка широко распространена по всему миру и является одной из самых популярных пряностей.

Выращивать петрушку можно в домашних условиях круглый год.

Петрушка используется в кулинарии и медицине благодаря своим пряным свойствам и лечебному действию.

В кулинарии петрушку применяют в свежем и сушёном виде как специю, в качестве отдельного блюда (как гарнир или закуску) и используют для украшения блюд. Съедобны все части растения, включая корень — его готовят, как другие корнеплоды.

Уникальность этого пряного растения в том, что оно сочетается практически со всеми продуктами и применима в любой кухне мира.

В народной медицине петрушка применяется как мочегонное средство, а также для улучшения пищеварения и повышения аппетита.

[info_b]Это интересно: в Средние века петрушка была популярна у знати, которая использовала её для лечения многих болезней. В те времена считалось, что петрушка помогает от головной боли, несварения желудка, проблем с мочеиспусканием и даже от змеиных укусов.[/info_b]

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Польза петрушки

Растение — настоящий кладезь полезных веществ. В нём есть флавоноиды, органические кислоты, фитонциды, эфирные масла, растительные волокна, витамины А, С, К и группы В, фолиевая кислота, а также кальций, железо, магний, калий и фосфор.

Петрушка обладает следующими полезными свойствами:

оказывает антиоксидантное воздействие; улучшает пищеварение; помогает при простуде; укрепляет иммунитет; снимает отёчность; повышает аппетит; способствует похудению; оказывает мочегонное действие; улучшает состояние кожи, волос и ногтей; улучшает зрение; укрепляет кости; помогает при болезнях дёсен; снижает уровень сахара в крови; уменьшает головную боль; снижает риск развития хронических заболеваний;

Антиоксидантное воздействие

Петрушка содержит большое количество флавоноидов, которые известны как природные антиоксиданты. Они способствуют снижению риска многих заболеваний, включая диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, флавоноиды, содержащиеся в петрушке, улучшают формирование нейронов и укрепляют связи между клетками мозга. Это, в свою очередь, стимулирует работу памяти и помогает концентрации внимания.

Улучшение зрения и состояния кожи

Витамин А, содержащийся в петрушке, важен для здоровья глаз, кожи и иммунной системы. В составе растения есть сразу три каротиноида, которые помогают поддерживать здоровье глаз — лютеин, бета-каротин и зеаксантин.

Укрепление иммунитета

Витамин С помогает укрепить иммунитет и защищает организм от инфекций. Всего 100 граммов свежей зелени обеспечивают суточную потребность организма в этом витамине.

Также в петрушке содержится эвгенол, который обладает противовоспалительным эффектом и укрепляет сопротивляемость организма инфекциям.

Укрепление костей

Особенно богата петрушка витамином K. Он за счёт увеличения минеральной плотности костей помогает их укрепить и снизить риск переломов. Кальций, содержащийся в петрушке, необходим для здоровья костей и зубов.

Поддержка нормальной работы сердца и снижение холестерина

Петрушка содержит много калия. Он важен для здоровья сердца и поддержания нормального кровяного давления. Питательные вещества, которыми богато растение, помогают снизить уровень холестерина. Кроме того, в петрушке много фолиевой кислоты, которая уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижение уровня сахара в крови

Мирицетин — один из флавоноидов, содержащихся в петрушке, помогает снизить уровень сахара в крови. Витамин C способствует улучшению метаболизма глюкозы и повышает чувствительность к инсулину. Также петрушка содержит магний, который играет важную роль в регуляции уровня сахара в крови. Магний помогает улучшить функцию инсулина и снижает риск развития диабета.

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Улучшение работы почек

Петрушка обладает мочегонными свойствами, что может помочь уменьшить отёки и улучшить функцию почек. Кроме того, в петрушке содержится много железа — важного микроэлемента, который участвует в образовании гемоглобина, переносящего кислород от лёгких к тканям, и миоглобина, накапливающего кислород в мышцах. Железо необходимо для нормального функционирования нервной системы, процессов роста, развития и поддержания жизнедеятельности организма. Оно участвует в синтезе гормонов щитовидной железы, необходимой для обмена веществ.

Потеря веса

Петрушка — низкокалорийный продукт, поэтому диетологи советуют включать её в рацион худеющим людям.

Вред петрушки

Несмотря на все свои преимущества, петрушка может быть вредной для некоторых людей.

Она содержит вещества, которые могут вызывать аллергическую реакцию.

Также в больших количествах петрушку не рекомендуется употреблять при беременности, так как из-за содержащихся в ней эфирных масел она может спровоцировать сокращение матки и вызвать преждевременные роды.

Не стоит есть петрушку и людям с мочекаменной болезнью, так как она содержит много оксалатов, которые могут способствовать образованию камней в почках.

С осторожностью нужно употреблять петрушку при гипертонии, так как она содержит флавоноиды, такие как рутин и кверцетин, которые могут усиливать сокращение гладких мышц сосудов, что приводит к увеличению давления крови.

А вот при панкреатите и нефритах врачи рекомендуют полностью исключить петрушку из рациона.

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Сколько петрушки можно съедать в день?

Для достижения терапевтического эффекта рекомендуется съедать примерно 50 г петрушки в день.

Как правильно хранить свежую петрушку?

Петрушку следует хранить в холодильнике, но перед этим её нужно подготовить. Вот несколько шагов, которые помогут сохранить свежесть петрушки:

Промойте петрушку под холодной водой, чтобы удалить грязь. Обрежьте стебли петрушки и удалите все жёлтые или повреждённые листья. Обсушите петрушку бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Положите петрушку в герметичный контейнер или пакет для хранения продуктов. Храните петрушку в холодильнике при температуре около 0°C.

Эти простые операции помогут сохранить свежесть петрушки на несколько дней.

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