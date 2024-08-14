Зачем добавлять бархатцы при мариновании помидоров? Эта закатка на зиму стала хитом в TikTok
Приступая к заготовке помидоров на зиму, каждая хозяйка беспокоится о том, чтобы они не пылились на полках. Именно поэтому время от времени полезно обновлять рецепты, находя новые и неприевшиеся решения. Одним из таких могут быть маринованные помидоры... с бархатцами. Да, этот цветок, имеющийся практически на каждой клумбе, может послужить лучшей специей для заготовки помидоров на зиму. Такая необычная на вид и изысканная на вкус закатка уже успела покорить TikТok. Рассказываем, как приготовить "бархатные" помидоры и почему этот цветок стоит добавить в консервацию.
Немногие знают, но популярные на клумбах многих белорусов рыжие и багровые бархатцы являются съедобным растением, обладающим рядом полезных свойств.
Цветки бархатцев используют в народной медицине, поскольку они издревле славятся своими целебными свойствами.
Бархатцы применяют как антисептическое, успокаивающее, мочегонное, спазмолитическое, гипотензивное и противогельминтное средство.
В их цветках содержатся витамины С, А, Е, рутин и фолиевая кислота, а также калий, фосфор, медь, селен, железо и цинк, органические кислоты, алкалоиды, флавоноиды и фитонциды. Кроме того, бархатцы содержат большое количество ценного эфирного масла. В народной медицине используются отвары, настои и масло из цветков бархатцев. Также засушенные лепестки цветка используют в качестве специи, именуемой как имеретинский шафран.
[info_b]Наибольшее количество полезных веществ содержится в бархатцах мелкоцветных с соцветиями оранжево-красных оттенков.[/info_b]
Помидоры с бархатцами получаются ароматными и пряными. Наличие цветка придаёт им пикантный вкус и не требует добавления никаких других специй.
Рецепт помидоров с бархатцами
Ингредиенты:
- 1 литр воды
- 3 столовых ложки сахара
- 1 столовая ложка соли
- 2 столовые ложки уксуса 9 процентов
Приготовление:
- Подготовьте цветы бархатцев и помидоры. Вымойте продукты, сделайте у помидоров прокол в плодоножке.
- В заранее простерилизованные банки красиво уложите помидоры и цветы бархатцев.
- Залейте заготовки кипятком, накройте крышкой и дайте настояться 20 минут.
- Слейте воду из банок в кастрюлю и приступайте к приготовлению маринада на её основе.
- В 1 литр маринада добавьте соль и сахар. Закипятите смесь.
- Разлейте готовый маринад по банкам и добавьте по 2 столовых ложки уксуса (из расчёта на 1 литр).
- Закрутите крышки, переверните банки и укройте их покрывалом до остывания. Бархатные помидоры готовы!
Ранее Telegraf.news писал о том, что немногие знают, но зелёные помидоры могут стать отличной основой для такого угощения. Эта заготовка удивит своими вкусовыми качествами всякого, кто его попробует, и станет универсальной добавкой как к сладким, так и к солёным блюдам. Как приготовить варенье из помидоров?
Как приготовить варенье из зелёных помидоров? Этот универсальный десерт не будет пылиться на полках