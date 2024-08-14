Зачем добавлять бархатцы при мариновании помидоров? Эта закатка на зиму стала хитом в TikTok

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Опубликовано: 14.08.2024 10:25 , Обновлено: 14.08.2024

Приступая к заготовке помидоров на зиму, каждая хозяйка беспокоится о том, чтобы они не пылились на полках. Именно поэтому время от времени полезно обновлять рецепты, находя новые и неприевшиеся решения. Одним из таких могут быть маринованные помидоры... с бархатцами. Да, этот цветок, имеющийся практически на каждой клумбе, может послужить лучшей специей для заготовки помидоров на зиму. Такая необычная на вид и изысканная на вкус закатка уже успела покорить TikТok. Рассказываем, как приготовить "бархатные" помидоры и почему этот цветок стоит добавить в консервацию.

Немногие знают, но популярные на клумбах многих белорусов рыжие и багровые бархатцы являются съедобным растением, обладающим рядом полезных свойств.

Цветки бархатцев используют в народной медицине, поскольку они издревле славятся своими целебными свойствами.

Бархатцы применяют как антисептическое, успокаивающее, мочегонное, спазмолитическое, гипотензивное и противогельминтное средство.

В их цветках содержатся витамины С, А, Е, рутин и фолиевая кислота, а также калий, фосфор, медь, селен, железо и цинк, органические кислоты, алкалоиды, флавоноиды и фитонциды. Кроме того, бархатцы содержат большое количество ценного эфирного масла. В народной медицине используются отвары, настои и масло из цветков бархатцев. Также засушенные лепестки цветка используют в качестве специи, именуемой как имеретинский шафран.

[info_b]Наибольшее количество полезных веществ содержится в бархатцах мелкоцветных с соцветиями оранжево-красных оттенков.[/info_b]

Помидоры с бархатцами получаются ароматными и пряными. Наличие цветка придаёт им пикантный вкус и не требует добавления никаких других специй.

Рецепт помидоров с бархатцами

Ингредиенты:

1 литр воды

3 столовых ложки сахара

1 столовая ложка соли

2 столовые ложки уксуса 9 процентов

Приготовление:

Подготовьте цветы бархатцев и помидоры. Вымойте продукты, сделайте у помидоров прокол в плодоножке. В заранее простерилизованные банки красиво уложите помидоры и цветы бархатцев. Залейте заготовки кипятком, накройте крышкой и дайте настояться 20 минут. Слейте воду из банок в кастрюлю и приступайте к приготовлению маринада на её основе. В 1 литр маринада добавьте соль и сахар. Закипятите смесь. Разлейте готовый маринад по банкам и добавьте по 2 столовых ложки уксуса (из расчёта на 1 литр). Закрутите крышки, переверните банки и укройте их покрывалом до остывания. Бархатные помидоры готовы!

Ранее Telegraf.news писал о том, что немногие знают, но зелёные помидоры могут стать отличной основой для такого угощения. Эта заготовка удивит своими вкусовыми качествами всякого, кто его попробует, и станет универсальной добавкой как к сладким, так и к солёным блюдам. Как приготовить варенье из помидоров?

Как приготовить варенье из зелёных помидоров? Этот универсальный десерт не будет пылиться на полках