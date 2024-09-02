4 главных дела на огороде и в саду этой осенью. Что посадить в Беларуси, чтобы получить ещё один богатый урожай?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 02.09.2024 12:10 , Обновлено: 15.11.2024

Осень в саду - время сбора урожая и более интенсивной работы. В это время года необходимо обеспечить растениям условия, необходимые для того, чтобы они смогли пережить предстоящую зиму. Это идеальное время для наведения порядка, ухода за газоном и клумбами, а также для посева красивых луковичных растений, которые украсят ваши клумбы весной.

Если у вас есть участок, подготовьтесь к тому, что осенью вас ждет огромный объем работы в саду. Самое красочное время года - это не только время уборки и сбора урожая, но и множество других важных дел, которые нельзя упускать.

Не забудьте выполнить их в период с сентября по ноябрь. Благодаря этому в следующем сезоне у вас будет полноценный огород, красиво цветущие клумбы, ухоженный газон и ухоженные деревья и кустарники.

Сбор урожая

Сбор урожая - первое, о чем следует подумать при осеннем садоводстве. Именно сейчас вы заметите эффект от проделанной за год работы.

В саду, в первую очередь, собирают яблоки, груши, сливы или виноград.

В огороде корнеплоды, такие как морковь, лук и свекла, уже готовы к осенней уборке. Не забудьте также собрать зелень, выкопать картофель или собрать урожай тыкв, которые можно использовать на кухне или сделать из них красивые украшения.

Эти 7 признаков укажут на то, что яблоки точно созрели. Дело совсем не в цвете

Какие растения посадить осенью?

Цветы

Осень - это также время для посадки весенних луковичных растений:

крокусов;

гиацинтов;

нарциссов;

тюльпанов.

Не забудьте сделать это в сентябре или октябре — до наступления заморозков, так как только в этом случае они смогут хорошо укорениться до наступления зимы.

Прежде чем высаживать луковицы в почву, проверьте их состояние - они должны быть здоровыми, без пятен и повреждений. Посадите их на глубину, в три раза превышающую их высоту, в хорошо освещенном месте.

В идеале почва не должна быть слишком влажной (она должна быть водопроницаемой, чтобы не задерживать лишнюю воду).

Эти 5 бюджетных народных средств избавят огород от муравьев осенью. А как самим сделать ловушки?

Кроме того, первая половина сентября – последний момент для высадки рассады двулетних растений, таких как:

анютины глазки;

незабудки;

ромашки;

гвоздики;

колокольчики.

Октябрь — хороший месяц для посадки многих кустарников и декоративных растений, которые в это время года имеют наибольшие шансы прижиться на новом месте (например, хвойные и лиственные кустарники, розы, вереск, ландыши). Это также хорошее время для создания живой изгороди из хвойных или лиственных кустарников, например, туи, барбариса, бирючины.

Овощи и зелень

Помимо декоративного сада, у нас также много работы в огороде. Первая половина сентября – время сеять:

озимый шпинат;

ранний редис;

укроп;

кукурузный салат;

рукколу.

Самое позднее, в конце ноября, можно посеять в землю семена моркови и петрушки для весеннего сбора урожая.

Первая половина октября – время высадки в грунт озимого чеснока, зеленого лука и зимующей рассады салата . Большинство овощей, посеянных и посаженных осенью, должны хорошо пережить зиму, но в случае сильных морозов грядки лучше укрыть зимним агротекстилем.

Деревья и кустарники

В октябре можно посадить плодовые кустарники, такие как;

черника;

малина;

смородина;

крыжовник.

А также фруктовые деревья, например:

яблони;

груши;

сливы;

орехи.

https://sad-i-ogorod/chto-budet-s-derevyami-v-sadu-esli-ne-izbavitsya-ot-etih-narostov-eksperty-posovetovali-nanesti-odin-rastvor

Осенний уход за газоном

Не забывайте об удалении сорняков и осеннем уходе за газоном. В нашем климате последняя стрижка обычно проводится во второй половине октября (ближе к концу месяца). Однако следите за погодными условиями, чтобы выбрать оптимальную дату.

Соберите сухие листья, ветки и сорняки, а после стрижки газона проведите его аэрацию (взрыхление почвы). Для этого можно использовать специальную обувь или валик с шипами. Эта процедура улучшит структуру почвы и ускорит восстановление газона после зимы.

Не забудьте подготовить растения к зиме

Подготовьте растения к зиме, создав дополнительный слой изоляции, чтобы защитить их от низких температур, сильного ветра и снега. Просто насыпьте кучу земли, накройте ее хвойными ветками или укройте мульчей.

Если у вас в саду есть молодые саженцы и вы опасаетесь, что этого будет недостаточно, вы также можете купить в садовом магазине специальный флис.

Ранее Telegraf.news писал, что огородники знают, что для получения хорошего урожая необходимо не только регулярно поливать и удалять сорняки, но и удобрять почву. Однако, покупка готовых средств может быть довольно затратной. Мы рассказали о бесплатном удобрении для огорода, которое можно начать делать уже осенью.

Это бесплатное удобрение для огорода нужно сделать еще осенью. Займет всего 5 минут