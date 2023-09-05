Что нужно успеть посадить и сделать на огороде в сентябре? Список растений и задач

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Опубликовано: 05.09.2023 12:10 , Обновлено: 28.04.2024

Сентябрь – месяц, когда на улице еще нет морозов, поэтому это прекрасное время для посадки или пересадки растений, чтобы они успели укорениться до зимы. Составили список работ, которыми нужно заняться на огороде и в саду в этом месяце.

Что посадить в сентябре?

Первый осенний месяц — это период, когда нужно посадить зимние сорта растений, а также пересадить цветы.

В сентябре лучше всего высадить луковичные, чтобы они зацвели весной:

тюльпаны;

ирисы;

лилии;

нарциссы;

гиацинты.

Когда сажать тюльпаны, чтобы они успели укорениться до зимы? Нашли идеальное время

[info_b]Прежде чем приступить к работе, проверьте, все ли луковицы здоровы — нет ли на них пятен или механических повреждений, не пересушены ли они. Высаживайте отобранные твердые и прочные экземпляры на глубину, в три раза превышающую их высоту. Не забудьте также выбрать подходящее место — оно должно быть солнечным и умеренно влажным, так как в таких местах они лучше всего развиваются.[/info_b]

Также в сентябре можно успеть посадить быстрорастущую зелень. Например:

укроп;

зеленый лук;

шпинат;

салат-латук.

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Кроме того, не забудьте удалить отцветшие соцветия роз, трав, многолетников и кустарников.

До середины сентября также можно посадить хвойные растения и клубнику из свежих саженцев. Однако не забудьте хорошо удобрить его перед посадкой растений в почву и желательно обработать компостом.

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Что еще нужно сделать на огороде?

В сентябре следует обратить внимание и на газон, так как это период его буйного роста. Это прекрасное время для проведения восстановительных работ, т.е. осенней вертикуляции. Это позволит избавиться от мха, сорняков, старых и отмерших стеблей.

[info_b]Вертикуляция (или как еще ее называют скарификация) — это специальная процедура для сохранения привлекательного вида и жизнеспособности вашего газона. Вертикуляция газона подразумевает его равномерное прокалывание для обеспечения нормального обмена веществ и удаления войлока с газона.[/info_b]

Можно также в последний раз подкормить газон удобрением с высоким содержанием калия, чтобы сделать траву более устойчивой к морозам и инфекциям.

Не забудьте также перенести растения в горшках и ящиках в помещение, где они будут зимовать.

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Как хранить осенний урожай?

Также в сентябре нужно выкопать картошку, снять яблоки, груши, сливы, а также собрать ранний виноград.

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Если ваш урожай в этом году исключительно богатый, стоит задуматься об его правильном хранении. Благодаря этому они не испортятся и вы сможете наслаждаться ими как можно дольше.

Хорошо сделать консервы или заморозить излишки овощей и фруктов. Оставшийся урожай следует хранить в самом прохладном месте в доме. Хорошо подойдет кладовка или погреб.

Кроме того, высушенные растения и травы можно использовать для украшения дома или для приготовления уникальных чаев. В этом случае прекрасно подойдут ноготки, васильки, ромашка или лаванда.

Самый простой способ засушить цветы — связать их и подвесить вниз головой в сухом и проветриваемом месте. Желательно выбрать помещение с небольшим доступом солнечного света, так как избыток солнечного света приводит к потускнению цвета растений.

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