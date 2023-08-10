«Задержан оператор БПЛА» - Минобороны Беларуси сообщило про попытки «проникновения на охраняемые территории и объекты»
В Министерстве обороны Беларуси рассказали, что за истекшие две недели военнослужащие пресекли попытки проникновения на охраняемые территории и объекты.
Также был задержан оператор БПЛА, который пытался запустить летательный аппарат над территорией одной из воинских частей.
В военном ведомстве отметили, что средствами РЭБ было пресечено несколько таких попыток полетов дронов над охраняемой территорией.
Всех задержанных передали милиции.
Диверсии на военных объектах Беларуси
В июле 2023 года на ГосТВ показали фильм «На посадку» об атаке на базу ОМОН в сентябре 2021 года. Генпрокуратура заявила о применении дронов и назвала произошедшее «актом терроризма»:
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А в апреле, в эфире одного из белорусских телеканалов, показали кадры задержания одного из фигурантов уголовного дела, возбужденного после февральского инцидента на аэродроме Мачулищи под Минском. Сообщалось, что задержание подозреваемых в терроризме стало результатом “масштабной спецоперации Комитета госбезопасности, МВД, ГПК и других правоохранительных органов Беларуси”:
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Напомним, ранее Телеграф писал, что ФСБ заявил о проникновении диверсантов через Беларусь в Россию для атаки двух АЭС:
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