КГБ обвинил в атаке на А-50 в Мачулищах польские спецслужбы
В Комитете госбезопасности Беларуси заявили, что к атаке на самолет А-50 в Мачулищах под Минском «причастны спецслужбы Польши».
«С большой долей вероятности можно утверждать, что к проведению данной акции причастны также спецслужбы Польши», — заявил оперативник КГБ в эфире гостелеканала «Беларусь 1».
Он объяснил это тем, что «в ней были задействованы несколько человек из числа так называемых беглых, которые находятся в настоящее время на территории Польши».
Сотрудник КГБ утверждает, что эти люди «причастны к каналам организации доставки на территорию Беларуси средств поражения, дронов, обеспечения входа террориста на территорию Беларуси, подготовки и реализации маршрутов его эвакуации».
Ранее, как писал Телеграф, в КГБ заявляли, что атаку на российский военный самолёт А-50 в Мачулищах помогали готовить и потом провести белорусы, как на территории страны, так и за ее пределами.
При этом в комитете выказали уверенность, что само нападение с помощью беспилотников осуществил «гражданин Украины Швец Николай Владимирович 1993 года рождения», у которого, по словам Александра Лукашенко, имелся ещё и российский паспорт, а сам он житель Крыма.