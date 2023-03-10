КГБ обвинил в атаке на А-50 в Мачулищах польские спецслужбы

Опубликовано: 10.03.2023 08:48 , Обновлено: 10.03.2023

В Комитете госбезопасности Беларуси заявили, что к атаке на самолет А-50 в Мачулищах под Минском «причастны спецслужбы Польши».

«С большой долей вероятности можно утверждать, что к проведению данной акции причастны также спецслужбы Польши», — заявил оперативник КГБ в эфире гостелеканала «Беларусь 1».

Он объяснил это тем, что «в ней были задействованы несколько человек из числа так называемых беглых, которые находятся в настоящее время на территории Польши».

Сотрудник КГБ утверждает, что эти люди «причастны к каналам организации доставки на территорию Беларуси средств поражения, дронов, обеспечения входа террориста на территорию Беларуси, подготовки и реализации маршрутов его эвакуации».

Ранее, как писал Телеграф, в КГБ заявляли, что атаку на российский военный самолёт А-50 в Мачулищах помогали готовить и потом провести белорусы, как на территории страны, так и за ее пределами.

При этом в комитете выказали уверенность, что само нападение с помощью беспилотников осуществил «гражданин Украины Швец Николай Владимирович 1993 года рождения», у которого, по словам Александра Лукашенко, имелся ещё и российский паспорт, а сам он житель Крыма.