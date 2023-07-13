Нашли «следы ВСУ» - На ГосТВ рассказали о теракте на минской базе ОМОН

Опубликовано: 13.07.2023 10:56 , Обновлено: 13.07.2023

На телеканале ОНТ 12 июля показали фильм «На посадку» об атаке на базу ОМОН в сентябре 2021 года. Генпрокуратура заявила о применении дронов и назвала произошедшее «актом терроризма».

Согласно сюжету, беспилотник привез из Украины контрабандист, который, по его словам, он купил у украинца чтобы перебрасывать через границу сигареты. Потом, якобы от того же украинца, поступила просьба перебросить в Беларусь крупный квадрокоптер, который бы смог поднять в воздух «мешок цемента». В фильме говорится, что мужчину познакомили с получателями контрабанды – мужчиной и девушкой.

Александр Алекс, замначальника управления ГУБОПиК рассказал, что силовики установили личности тех, кто в этом был задействован. «Со стороны Украины контрабандист – мы предполагаем, что этот контрабандист работает на ВСУ. И не исключено, что он производит такие же аналогичные дроны, которые ими используются», — сказал он.

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В сюжете заявили, что исполнителем атаки на базу ОМОН в Минске был экс-военный, уволенного по «дискредитирующей статье». Сообщается, что он технический специалист и проходил службу в войсках, связанных с ПВО, а в 2020-м вместе с дочерью ходил на протесты. Авторы сюжета утверждают, что мужчина переделал беспилотник для несения видеокамеры и сброса канистр с зажигательной смесью.

В фильме утверждают, что сброса было два: один на крышу и второй между автомобилем и зданием. Потом мужчина уехал в Украину, а его дочь «была в разработке», но после выхода на свободу отправилась в Польшу. Во время обыска в их доме обнаружили «несколько улик»: коробку от видеокамеры, патроны, прибор ночного видения и пневматическое оружие.

Силовики рассказали, что вскоре установили причастность сестры подозреваемого в уничтожении улик. Якобы мужчина попросил ее избавиться от банок натрия (компонент для взрывной смеси), бочки, в которой приготавливалось взрывчатое вещество, и упаковку от беспилотника. По утверждению авторов сюжета, дрон подозреваемый спрятал до отъезда, его впоследствии забрал «внедренный сотрудник».

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