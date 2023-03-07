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Опубликовано: 07.03.2023 13:34 , Обновлено: 07.03.2023

Александр Лукашенко 7 марта поделился своими подробностями атаки на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах под Минском, информация о которой появилась в СМИ 26 февраля.

«Было что-то невероятное»

По его словам, «попытку теракта» планировали украинская СБУ и американское ЦРУ. Они «подготовили» завербованного «в 2014, вроде, году» россиянина, у которого есть «российский и украинский паспорта». Этот мужчина, сказал Лукашенко, «айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях».

Также он заявил, что при подготовке «операции» «были задействованы самые высокие технологии».

«То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, — это действительно было что-то невероятное», — подчеркнул Лукашенко.

А позже добавил, что это был «маленький беспилотник китайского производства, проданный в США». И что «если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили».

Обновлено Что касается «высочайших технологий», то, по словам Лукашенко, еще для россиянина сделали «специальную программу, вручили специальные телефоны, по которым они отлеживали каждый его шаг в аудио и видеорежиме».

«Пограничники российские пропустили»

По данным Лукашенко, россиянин прибыл в Беларусь не через украинскую границу, а по маршруту «Варшава — Брест, Варшава - Лодзь - Рига - Псков. А затем Минск».

Он похвалился, что белорусский пограничник не пропустил «террориста» из Польши в Беларусь, хотя тот говорил «под разными вывертами, слезами и плачем, что, если он его не пропустит, — беда будет с ним в Украине».

А попал в Беларусь мужчина, по словам Лукашенко, потому что его «пограничники российские пропустили» «по внутреннему российскому паспорту», «хотя не должны были это сделать».

Он также отметил, что после инцидента границы Беларуси «были перекрыты», в том числе с Россией. Потому что «главной задачей было не допустить проникновения его в РФ». Кроме того, «были подняты сотни, а может быть и тысячи людей — военных всех подразделений, чтобы закрыть Беларусь».

«Пробоина в корпусе»

Лукашенко заявил, что самолет не получил «значительных повреждений», кроме «царапин и одной пробоины в корпусе», которая «не мешает выполнять его обязанности».

По его словам, он попросил россиян «взять этот самолет на обслуживание», а в Беларусь «прислать другой», что «и произошло».

Что еще известно?

Напомним, 26 февраля ряд СМИ, например, российский «Царьград» со ссылкой на неназванные источники опубликовал сообщение, что на белорусском аэродроме в Мачулищах вечером 26 февраля «прогремело не менее двух взрывов», в результате которых якобы «повреждена» снегоуборочная машина и российский военный самолет.

27 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков 27 февраля заявил, что «Беларусь опровергла» информацию об атаке на российский А-50.

А вечером 1 марта Министерство обороны Беларуси показало видео с «живым» самолетом ДРЛО А-50 в Мачулищах, снятое в сумерках, на котором повреждений видно не было.

Уже 2 марта появились кадры вылетающего из аэродрома А-50, как утверждали СМИ, «на боевое дежурство». С тех пор официальных новостей о самолете практически не было.

Киев информацию не комментировал.