Диверсанты проникли через Беларусь в Россию для атаки двух АЭС — ФСБ

Опубликовано: 25.05.2023 10:00 , Обновлено: 25.05.2023

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 25 мая сообщила об успешном предотвращении диверсий на двух российских АЭС незадолго до Дня Победы. По данным ведомства, диверсии готовили украинские спецслужбы, а на территорию России, по их данным, несостоявшиеся диверсанты проникли через Беларусь.

По информации, озвученной Центром общественных связей ФСБ, в диверсионно-террористическую группу входили два украинца и два пособника-гражданина России. Их целью были более 30 опор высоковольтных линий электропередач (ЛЭП) двух атомных электростанций. Прежде, чем диверсантов задержали, они успели подорвать одну из опор ЛЭП Ленинградской АЭС и заминировать ещё четыре, а также заложить взрывные устройства под 7 опор Калининской АЭС.

Как пояснили в ФСБ, по замыслу украинских спецслужб это “привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло серьезный экономический и репутационный ущерб России”.

В настоящее время российские спецслужбы задержали результате проведенных мероприятий органами федеральной службы безопасности задержаны члены ДТГ двух украинцев, причастных к диверсиям, ещё одного (гражданина Украины и России) объявили в розыск. По данным ФСБ, в настоящее время он скрывается в Бельгии.

Видео задержания предполагаемых диверсантов и их признательных показаний опубликовал российский телеграм-канал ТАСС LIVE.

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В ФСБ рассказали, как диверсанты провезли взрывчатку через четыре госграницы

В ФСБ также рассказали о том, как диверсанты проникли на территорию России. По данным ведомства, после прохождения спецподготовки в лагерях, расположенных в Киевской и Николаевской областях Украины, они транзитом проехали через Польшу и Беларусь и незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области. В этом им помогли два россиянина, утверждают в ФСБ. Сообщается, что они обеспечили диверсантов телефонами и автотранспортом, причем использовали поддельные автомобильные номера.

Что касается взрывных устройств, то, по данным ФСБ, их контрабандой в автомобильных тайниках завезли украинские спецслужбы через Польшу, Литву, Беларусь. Всего сотрудники ФБС изъяли 36,5 кг взрывчатого вещества «С-4», десятки электродетонаторов и электронных таймеров, а также два пистолета с боеприпасами.

В отношении задержанных уже возбудили уголовное дело за диверсию и незаконную перевозку и хранение взрывных устройств. В настоящее время мужчины остаются под арестом.