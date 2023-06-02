Белорусов обязали получать права на управление дронами и разрешение в Миноброны. Как запускать с 4 июня?

Опубликовано: 02.06.2023 11:08 , Обновлено: 02.06.2023

Департамент гражданской авиации утвердил новые требования для управления дронами: нужно пройти соответствующее обучение и получить разрешения от нескольких ведомств. Вот что нужно знать владельцам квадрокоптеров.

Пройти курсы и зарегистрировать дрон

Новые правила прописали в Инструкции по порядку госучета и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов. Согласно ей, с 4 июня 2023 года для выполнения полетов дронами всем их владельцам или операторам нужно пройти обучение: освоить курс по эксплуатации коптеров и потом делать это каждые пять лет. Сами же беспилотники нужно зарегистрировать в Департаменте гражданской авиации.

«Это значит, что их владелец должен прийти в департамент, предъявить свой сертификат, подтверждающий прохождение обучения, предоставить сам беспилотник и коробку от него. На основании этого БЛА ставят на учет и присваивают ему регистрационный номер. Это необходимо для налаживания учета и контроля над использованием БЛА, а также воздушного пространства Беларуси», - пояснил порталуplanetabelarus.by Леонид Спаткай, преподаватель курсов по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов.

Владелец беспилотника может записаться на курсы (например, в ДОСААФ), пройти там 24-часовую программу подготовки и после проверки знаний получить сертификат (его копия должна быть при выполнении полетов). Обучение на открытую категорию позволяет летать везде, кроме городов и закрытых для полетов зон.

Когда нужно разрешение от Министерства обороны

Согласно нормативных документов, если летательный аппарат оснащен фото- или видеоустройством, находящемся на подвесе, и он может осуществлять запись фото/видео, то это считается аэрофотосъемкой.

В этом случае нужно получить разрешение в Генштабе минобороны РБ. Для этого следует подать соответствующую заявку, получить разрешение на съемку, затем в Генштаб предоставить снимки, чтобы там убедились, что на них не попали объекты, которые не предназначены для широкого круга.

Что нужно сделать перед началом полета?

приехав к месту, на которое вы подавали заявку и получили разрешение, вы обязаны связаться с районным центром управления воздушным движением и сообщить диспетчеру, что согласно такой-то заявке, будете здесь выполнять полеты;

при каждом новом взлете нужно докладывать, что вы его совершили;

закончив полет, следует сообщить об этом диспетчеру;

при выполнении полета у оператора должны быть при себе копия свидетельства о регистрации квадрокоптера и копия сертификата оператора.

Какое наказание за полеты без разрешения?

Сергей Петрусев, замдиректора по учебной работе — начальник учебно-методического отдела центра подготовки ДОСААФ, пояснил, что в административном кодексе есть статья, предусматривающая наказание за нарушение правил использования воздушного пространства. “В уголовном кодексе прямых указаний на это нет, но подобные действия можно трактовать как хулиганство или неумышленное причинение ущерба”, - отметил специалист.

Если полет выполняется в запрещенной зоне или поблизости от нее, то по закону, силовики имеют право открыть огонь на поражение.

При этом, никакой компенсации за утрату беспилотника его владелец в таком случае не получит. “Даже если полет выполнялся по заявке и случайно вышел за пределы разрешенной зоны, а беспилотник был застрахован”, — пояснил Петрусев.