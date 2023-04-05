На госТВ показали, как задерживали обвиняемых в причастности ко взрывам в Мачулищах

🎥 Видео

Опубликовано: 05.04.2023 09:20 , Обновлено: 05.04.2023

В эфире одного из белорусских государственных телеканалов 4 апреля показали кадры задержания одного из фигурантов уголовного дела, возбужденного после февральского инцидента на аэродроме Мачулищи под Минском. Сообщается, что задержание подозреваемых в терроризме стало результатом "масштабной спецоперации Комитета госбезопасности, МВД, ГПК и других правоохранительных органов Беларуси".

Кадры задержания одного из подозреваемых показали в эфире телеканала ОНТ. На видео, смонтированном из кадров, снятых с разных ракурсов, видно, как мужчина забирает некий пакет из сугроба под деревом в лесополосе, после чего его задерживают сотрудники спецслужб и тут же проводят допрос на камеру.

[Telegram_widget url=“https://t.me/sputnikby/62880”]

Как утверждается, белорусским правоохранителям на данный момент “известны все имена тех, кто собирался устроить теракт на аэродроме в Мачулищах”.

В эфире озвучили некоторые имена задержанных и уголовные статьи, по которым им предъявлены обвинения. Среди них - акт терроризма и акт международного терроризма, содействие экстремистской деятельности, измена государству и агентурная деятельность. По некоторым из этих статей подозреваемым, в соответствии с белорусским законодательством, может грозить смертная казнь. Сообщается, что задержанные помещены в следственный изолятор.

Напомним, 7 марта подробностями атаки на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах под Минском поделился Александр Лукашенко. По его словам, «попытку теракта» планировали украинская СБУ и американское ЦРУ.

Атаку на А-50 в Мачулищах помогали устроить белорусы — КГБ

А в Комитете госбезопасности Беларуси заявили, что к атаке на самолет А-50 в Мачулищах под Минском «причастны спецслужбы Польши».

КГБ обвинил в атаке на А-50 в Мачулищах польские спецслужбы