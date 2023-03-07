Лукашенко подтвердил атаку на российский А-50 в Мачулищах

Опубликовано: 07.03.2023 12:44 , Обновлено: 07.03.2023

Александр Лукашенко 7 марта подтвердил «попытку теракта» на аэродроме в Мачулищах под Минском. А именно атаку на российский самолет ДРЛО А-50, сообщения о которой появились 10 дней назад, 26 февраля.

Лукашенко заявил, что силовики задержали «террориста украинских спецслужб и его пособников». Подробности в его пресс-службе пообещали дать в скором времени.

А-50 в Мачулищах атаковал россиянин с помощью «невероятных» технологий СБУ и ЦРУ — Лукашенко

Напомним, 27 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков 27 февраля заявил, что «Беларусь опровергла» информацию об атаке на российский А-50.

На следующий день замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич также назвал сообщения «ложью».

А вечером 1 марта Министерство обороны Беларуси показало видео с «живым» самолетом ДРЛО А-50 в Мачулищах, снятое в сумерках.

Уже 2 марта появились кадры вылетающего из аэродрома А-50, как утверждали СМИ, «на боевое дежурство». Однако вернулся ли он в Мачулищи, неизвестно.

[info_b] 26 февраля ряд СМИ, например, российский «Царьград» со ссылкой на неназванные источники опубликовал сообщение, что на белорусском аэродроме в Мачулищах вечером 26 февраля «прогремело не менее двух взрывов», в результате которых якобы «повреждена» снегоуборочная машина и российский военный самолет.[/info_b]