«Исчезнут все» - Медведев предупредил Польшу о последствиях просьбы разместить ядерное оружие НАТО

Опубликовано: 02.07.2023 08:18 , Обновлено: 02.07.2023

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев 1 июля рассказал, чем грозит Польше потенциальное размещение ядерного оружия НАТО. По его словам, это приведёт к тому, что "исчезнут все".

Комментируя заявления польского премьера о желании страны принять участие в программе НАТО Nuclear Sharing (по совместному использованию ядерного оружия), Медведев заявил, что в руководстве Польше “сегодня собраны только патентованные дегенераты”.

“Просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено. Наконец-то, к радости всех безумцев”, - заявил Медведев. При этом он выразил уверенность в том, что “окончательное решение” о применении такого оружия “будут принимать маразматики за океаном”.

Тем не менее, российский политик нашёл “положительную сторону” в потенциально возможном применении ядерного оружия.

“Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и пр. нечисть. Ну и другие исчезнут, увы, - написал он в своём телеграм-канале (ред. - цитата приведена с соблюдением авторской орфографии).

Варшава предложила НАТО разместить ядерное оружие в Польше в ответ на российское в Беларуси

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 30 июня сообщил, что Польша обратилась к НАТО с предложением разместить на своей территории ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing в ответ на размещение российского ядерного оружия в Беларуси.

Россия разместила в Беларуси ядерное оружие — Путин

О том, что в Беларусь уже доставлена первая партия ядерных зарядов 16 июня заявил президент России Владимир Путин.