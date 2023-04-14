Хренин попросил белорусов не обращать внимания на ядерное оружие

Опубликовано: 14.04.2023 12:57 , Обновлено: 14.04.2023

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 14 апреля заявил, что белорусам ни к чему "излишнее привлечение внимания" к теме войны и ядерного оружия. По его словам, это "попытки нагнетания обстановки", а каждый белорус "должен заниматься своим делом".

Комментируя заявления руководства России и Беларуси о размещении тактического ядерного оружия, глава Минобороны отверг мнения некоторых военных экспертов о том, что это сделает Беларусь мишенью для НАТО.

“Не нужно испытывать иллюзий, что мы станем мишенью сейчас. Со времен Белорусского военного округа мы были мишенью для НАТО”, - заявил Хренин.

По его словам, западные страны ” постоянно вели разведку” против Беларуси, а сейчас эта деятельность просто “активизировалось, потому что определенные беспокойные политики почему-то не хотят садиться за стол переговоров”, передает БелТА.

При этом глава Минобороны убеждён, что у белорусов “никаких опасений или угроз по этому вопросу быть не должно”.

“Нам нужно подумать, что делать. А ответ прост: каждый должен заниматься своим делом”, - заявил Хренин и напомнил о шести важнейших условиях суверенитета и независимости Беларуси, которые в своём недавнем послании озвучил Александр Лукашенко.

“Каждый из нас должен найти свое место в выполнении этих условий. А излишнее привлечение внимания к теме войны, ядерного оружия - это попытки нагнетания обстановки”, - подчеркнул министр обороны.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что намерен разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие, но контроль над ним Минску не отдаст.

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