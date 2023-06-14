"Под миллион человек погибнет сразу" - Лукашенко рассказал, какие "ракеты и бомбы" получит от России

Опубликовано: 14.06.2023 08:06 , Обновлено: 14.06.2023

Беларусь получит от России ядерные "ракеты и бомбы", которые "в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки". Такое заявление 13 июня сделал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Рассказывая о договорённостях между Беларусью и Россией о передаче ядерного оружия в интервью российскому телеканалу “Россия 1”, часть которого опубликовала его пресс-служба, Лукашенко сравнил его с ядерными бомбами, сброшенными на японские города Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года.

“Бомба в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки. Там больше 80 тысяч мгновенно погибло, 250 от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее. Это, ну я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие. Но это все-таки ограниченная территория”, - заявил он. При этом, исходя из уточняющих комментариев Лукашенко, само оружие в Беларусь завезено лишь частично.

Он сообщил, что после того, как ядерное оружие завезут на территорию Беларуси, его “рассредоточат” по всей стране, чтобы “не держать в одном месте”.

“У нас же хранилищ этих, как собак в деревне. Серьезно. У нас их было много. Мы их уже сегодня пять-шесть восстановили. Будем больше восстанавливать. И мы рассредоточим”, - пояснил он.

“Мы уже договорились”

Кроме того, Лукашенко рассказал, как будет “согласовывать” с президентом России Владимиром Путиным “нанесение удара” поставленным в Беларусь ядерным оружием.

“Я вот часто слышу: “А, вот это российское оружие. Без России он не применит”. Слушайте, если начнется война, я чего, буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку, где бы он (Путин - ред.) ни был. Он позвонил - я снял трубку в любой момент. Даже вот сейчас. Поэтому что тут за проблема - согласовать нанесение какого-то там удара. Это не вопрос. Тут спорить даже нечего. Тут мы уже договорились”, - заявил Лукашенко, сделав ремарку: “Пусть враги трепещут”.

“Верни мне ядерное оружие”

Он также рассказал, как договаривался с Путиным о перемещении ядерного оружия на белорусскую территорию.

“Я не просто его просил, я уже требовал: “Верни мне ядерное оружие”. Не надо стратегическое. Оно мне зачем? С Америкой я же не собираюсь воевать. Тактического вполне достаточно”, - пояснил он, подчеркнув, что “против страны которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал”.

[info_b]В отличие от стратегического ядерного оружия, тротиловый эквивалент тактических боезарядов, как правило, не превышает нескольких килотонн, а часто бывает меньше одной килотонны (заряд ядерной бомбы, взорванной в Хиросиме, составлял около 15 килотонн тротила в эквиваленте).

Однако однозначного и чёткого разделения тактического и стратегического ядерного оружия не существует. К тактическому ядерному оружию может относиться весьма широкий спектр боеприпасов — авиационные бомбы, головные части ракет (оперативно-тактического и тактического класса), артиллерийские снаряды, мины, глубинные бомбы, торпеды и т. д. [/info_b]

Путин планирует оставить за собой контроль над ядерным оружием в Беларуси

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что намерен разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие, но контроль над ним Минску не отдаст. По его словам, ядерное оружие будет размещено в Беларуси по такой схеме, как это делают США в Европе, “не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия”.

Путин объявил о размещении в Беларуси ядерного оружия

В свою очередь Лукашенко объяснил, для чего Россия намерена размещать своё ядерное тактическое оружие на территории Беларуси и назвал главное условие его применения - агрессия против страны.

«Не в России дело» — Лукашенко объявил условия применения ядерного оружия с территории Беларуси