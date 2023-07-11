С "Макдональдсом"? США построили огромный подземный город на случай ядерной войны - Кеннеди

Опубликовано: 11.07.2023 09:42 , Обновлено: 11.07.2023

В США построен ядерный бункер с гигантским городом и McDonald's, заявил кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Ф. Кеннеди-младший - сын бывшего американского сенатора Роберта Ф. Кеннеди.

Известно, что во время 13-дневного Карибского кризиса 1962 года его отец Кеннеди был генеральным прокурором, что означало, что его семья была бы защищена, если бы советские ракеты были выпущены по США.

Беседуя с Лексом Фридманом, претендент на пост президента США Кеннеди пролил некоторый свет на то, что ему известно о бункере с детства.

“К нам домой пришли маршалы США, чтобы забрать нас. Они собирались отвезти нас в Уайт-Серные источники на юге Вирджинии, в горах Блу-Ридж, где, по сути, был подземный город”, - утверждает племянник президента Кеннеди.

“Бункер, город, очевидно, в нем был McDonald’s – это был полноценный город для правительства США и их семей… Я был очень взволнован этим, и это было в то время, когда мы раз в неделю проводили в нашей школе упражнения по утке и укрытию”, - рассказал младший Роберт Кеннеди.

Официально, в указанном районе существует горный комплекс Рэйвен-Рок. Комплекс, который также называется Site R, представляет собой подземный ядерный бункер вооруженных сил США, в котором расположены центры экстренных операций армии, ВМС, Военно-воздушных сил и Корпуса морской пехоты США.

Он был построен в 1950–х годах и никогда не был доступен широкой публике - так что никто на самом деле не знает, что там находится, и есть ли там Макдональдс.