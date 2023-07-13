«Военные не будут разбираться» - Лавров заявил, что передачу Киеву F-16 РФ будет считать ядерной угрозой Запада

Опубликовано: 13.07.2023 10:47 , Обновлено: 04.07.2024

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если западные страны решатся передать Киеву истребители F-16, Москва будет рассматривать это как "угрозу со стороны Запада в ядерной сфере". По его словам, США и "их натовские сателлиты" такими действиями "создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией", которое "чревато катастрофическими последствиями".

Лавров сообщил, что Москва уже проинформировала мировые ядерные державы - США, Великобританию и Францию - о том, что российская сторона “не может игнорировать” способность истребителей F-16 нести ядерное оружие.

“Никакие заверения тут не помогут. В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере”, - подчеркнул глава МИД России в интервью порталу “Лента.ру”.

Он также заявил об “экзистенциальной угрозе”, которую для России, по его словам, представляют “агрессивные шаги недружественных государств”.

“Свое право на свободное и суверенное развитие нам придется отстаивать всеми имеющимися средствами”, - отметил Лавров.

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Напомним, о том, что западные союзники готовы предоставить Украине истребители F-16 в начале июня заявил президент Владимир Зеленский. Ранее он подчёркивал, что появление этих самолётов на вооружении украинских войск стало бы верным сигналом всему миру о том, что вторжение России закончится поражением.

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