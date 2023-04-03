Песков рассказал, кто будет контролировать ядерное оружие в Беларуси

Опубликовано: 03.04.2023 14:15 , Обновлено: 03.04.2023

В Кремле заявили, что условия размещения ядерного оружия в Беларуси будут такими, как сказал ранее Владимир Путин. Так ответил Дмитрий Песков на вопрос, кто будет контролировать ядерное оружие в Беларуси.

“Я предлагаю вам ориентироваться на разъяснения Владимира Путина, которые он сделал в интервью Павлу Зарубину, он об этом там говорил, просто перечитайте”, - сказал Песков.

[info_b]Ранее президент РФ заявил, что о передаче ядерного оружия белорусским военным речи не идёт. «Мы не передаем. И США своим союзникам не передают. Мы, в принципе, делаем все то же самое, что они делали десятилетиями. Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать», - сказал Владимир Путин.[/info_b]

В то же время, пресс-секретарь Кремля не исключил вероятности, что белорусских военных начнут учить пользоваться российскими ядерными боеприпасами.

“Если Путин говорил, значит оно так и будет, так и происходит. Но в целом это, конечно, прерогатива наших военных”, - сказал Песков.

В свою очередь, ранее Александр Лукашенко заявил, что хочет именно вернуть ядерное оружие, на вывод которого он согласился в 90-х.

“В складывающихся обстоятельствах и военно-политической обстановке вокруг нашей страны мною были активизированы настоятельно переговоры с президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах”, - сказал Лукашенко.

“Всё растоптано, всё нарушено. Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие, которое тогда еще до меня… Безумцы подписали обязательства его возврата”, - сказал Лукашенко.

[info_b]В апреле 1992 года Беларусь подписала Лиссабонский протокол, оформив членство в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В июле 1993-го страна официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. В свою очередь Великобритания, США и Россия предоставили республике свои гарантии безопасности. 27 ноября 1996 года с подъездных путей железнодорожной станции у деревни Яцуки (Дятловский район Гродненской области) был отправлен в Россию последний эшелон с межконтинентальными баллистическими ракетами РС-12М «Тополь». [/info_b]