Россия разместила в Беларуси ядерное оружие - Путин
Президент России Владимир Путин заявил 16 июня, что в Беларусь уже доставлена первая партия ядерных зарядов.
«Это только первая часть. До конца года выполним задачу полностью», — процитировали “РИА Новости ” слова Путина, сказанные им на Петербургском международном экономическом форуме.
Напомним, о планах РФ разместить тактическое ядерное оружие в нашей стране Путин объявил в марте 2023 года. По его словам, этим Россия не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, так как не передает оружие Беларуси, а только размещает его под своим контролем.
Песков рассказал, кто будет контролировать ядерное оружие в Беларуси
В мае министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соответствующие документы.
Хренин попросил белорусов не обращать внимания на ядерное оружие
Ранее Телеграф писал, что В Миноброны РФ объяснили, зачем Москве ядерное оружие в Беларуси:
В Миноброны РФ объяснили, зачем Москве ядерное оружие в Беларуси
Также мы писали о том, что Лукашенко рассказал, какие «ракеты и бомбы» получит от России:
«Под миллион человек погибнет сразу» — Лукашенко рассказал, какие «ракеты и бомбы» получит от России
Премьер Польши пообещал «жесткие» санкции в ответ на ядерное оружие в Беларуси