Россия разместила в Беларуси ядерное оружие - Путин

Опубликовано: 16.06.2023 18:10 , Обновлено: 20.06.2023

Президент России Владимир Путин заявил 16 июня, что в Беларусь уже доставлена первая партия ядерных зарядов.

«Это только первая часть. До конца года выполним задачу полностью», — процитировали “РИА Новости ” слова Путина, сказанные им на Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, о планах РФ разместить тактическое ядерное оружие в нашей стране Путин объявил в марте 2023 года. По его словам, этим Россия не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, так как не передает оружие Беларуси, а только размещает его под своим контролем.

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В мае министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соответствующие документы.

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